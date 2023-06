Anmeldungen: Zeltlager der KLJB vom 27. Juli bis 3. August

Langenholthausen. Corona ist vorbei, der Ferien-Kult geht weiter. Ab Mittwoch, 7. Juni, liegen Anmeldungsbögen fürs Zeltlager der KLJB in Grote-Filialen aus.

Wie beinahe jedes Jahr veranstaltet die Katholische Landjugend-Bewegung (KLJB) Langenholthausen ein einwöchiges Zeltlager. Das teilte der Vorsitzende Paul Predeek mit.

Die kultige Ferienveranstaltung findet im Zeitraum von Donnerstag, 27. Juli, bis Donnerstag, 3. August, statt. „Als Ort haben wir uns dieses Jahr für das Dorf Essentho (bei Marsberg) entschieden“, erklärte Paul Predeek. Die Anmeldungen liegen von Mittwoch, 7. Juni, an in den Grote-Filialen in Garbeck und Langenholthausen sowie im City-Café in Balve aus. „Die ausgefüllten Anmeldungen können an der Sokola.de in Langenholthausen in unseren Briefkasten eingeworfen werden“, fügte Paul Predeek hinzu.

Generationen von Kindern und Jugendlichen aus der ganzen Region, Nachbarstädte wie Neuenrade, Sundern oder Menden inklusive, lieben das Zeltlager.

Rückfragen? Die KLJB ist per Mail erreichbar: kljb_langenholthausen@web.de, Paul Predeek selbst ist mobil erreichbar (Telefon 01520-4918809).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve