Als Erika die Tür zu dem kleinen Raum im Gemeindehaus öffnet, verstummt die Gruppe. Mit ihr kommt ein neues Gesicht in den Raum, der für die anderen drei so vertraut ist. Es vergehen einige Sekunden. Dann begrüßt Gruppenleiter Karl die ihm unbekannte Frau, er bittet sie, sich an den Tisch zu setzen. „Alles, was hier gesagt wird, verlässt den Raum nicht“, sagt er zu Erika. Wenige Augenblicke später kehrt die Fröhlichkeit wieder an den Tisch zurück – was bei der ernsten Thematik verwunderlich ist. Es ist Montagabend, in Balve treffen sich die anonymen Alkoholiker.

Es dauert nicht lange, da ist Erika fester Bestandteil der Gesprächsrunde. Die anderen Mitglieder nehmen sie auf, hören ihr genau zu. Sie selbst sei nicht betroffen, viel mehr sei es die Sorge um eine ihr nahe stehende Person. „Die Gruppe ist offen für jeden“, sagt Gruppenleiter Karl. Keiner müsse sich schämen, der Schritt zu den anonymen Alkoholikern sei der erste in die richtige Richtung.

Rasierwasser getrunken

Die anderen beiden Frauen im Raum sind schon deutlich länger dabei. Regina und Ingrid kommen seit Jahrzehnten, sie sind genau so trocken wie Gruppenleiter Karl. Sie treffen sich, um zu reden. Um gehört zu werden von Menschen, die ihre Probleme und Sorgen nachvollziehen können. Denn alle haben ein ähnliches Schicksal erlebt. Regina kommt seit 15 Jahren, die regelmäßigen Treffen helfen ihr. „Seit dem ersten Treffen bin ich trocken“, sagt sie. Ein Unfall im heimischen Badezimmer bringt sie damals zu der Einsicht, etwas in ihrem Leben grundsätzlich zu ändern: Sie will den Alkohol aus ihrem Leben streichen. Sie will mit dem Versteckspiel aufhören. Kein Maggi mehr, um die Fahne zu übertünchen. Keinen puren Knoblauch mehr, damit Familie und Freunde nichts merken.

„Die Angehörigen sind Co-Trinker. Sie sind am meisten von der eigenen Abhängigkeit betroffen“, sagt Karl. Als er selbst noch Rasierwasser trank, wenn kein Alkohol im Haus war, war ihm das egal. Alkoholiker betäuben das störende Gefühl sagt er. Die Familie und Freude hingegen leben mit der Sorge um den Abhängigen. „Sie können dir aber nicht helfen“, sagt Karl. Ohne die eigene Initiative gehe es nicht. Die anderen im Raum nicken. Sie haben aufgehört, störende Gefühle und Gedanken zu betäuben. Sie haben sie zugelassen und sich damit auseinandergesetzt.

Die meisten Teilnehmer an der offenen Gruppe aber kommen erst dann, wenn oft alles zu spät ist. Entweder macht der Chef auf der Arbeit Druck, die Familie stellt Ultimaten oder der Führerschein musste abgegeben werden. „Viele“, so berichtet Karl, „kommen nur, um ihren Führerschein zu wieder zu bekommen.“ Dann nämlich sind die Treffen für Betroffene Pflicht. Danach ginge oftmals alles genauso weiter wie zuvor. Langfristige Änderungen blieben oft aus, berichtet der Gruppenleiter.

Jeden Montag im Gemeindezentrum

Seit 29 Jahren sitzt er nun schon jeden Montag in dem kleinen Raum im Gemeindezentrum an der Hönnetalstraße. Früher kamen deutlich mehr zu den Treffen. „Es klingt komisch, aber uns fehlt der Nachwuchs“, sagt Regina und lacht. Es läge aber nicht daran, dass jüngere Menschen keine Probleme mehr mit Alkohol haben. Viel mehr fehle es an der Information, über das Angebot in Balve.

Es wird viel gelacht. Viel mehr, als sich das Außenstehende vorstellen. Die Teilnehmer haben ein feines Gefühl entwickelt, wann Humor und wann Ernsthaftigkeit angebracht sind. Ab und an reden sich einige aber doch ein Stück in Rage. „Alkohol ist überall verfügbar“, sagt Regina. Sie war vor dem Treffen noch schnell im Supermarkt, in der Schlange an der Kasse wird sie auf die kleinen Spirituosenflaschen neben sich aufmerksam. Wenn sie auf Feiern ist und es Essen gibt, schmeckt sie den Wein aus der Sauce. Sie nennt das Gesellschaftstrinken. „Wenn du nicht trinkst, gehörst du nicht dazu“, sagt sie. Alkohol sei die einzige Droge, die legal überall verfügbar ist. Es gehöre einfach dazu, wenn viele Menschen aufeinandertreffen.

Auch Neuling Erika bestätigt das. Sie selbst mache sich nicht viel aus Alkohol, dafür müsse sie sich aber oft rechtfertigen. „Dann heißt es immer: Ach, trink dir doch ein Bier“, sagt sie. Will sie aber nicht. Andere hingegen, greifen dann zu, können nicht widerstehen. Irgendwann verselbstständigen sich dann die Gewohnheiten, aus einem Bier werden zwei und aus einem Schnaps wird eine Flasche. „Erst trinkt man um fröhlich zu sein, dann trinkt man, um ruhig zu sein“, sagt Karl.

Die Erfahrungen ähneln sich, auch wenn jeder Fall unterschiedlich verläuft. Karl, Regina und Ingrid nehmen sich an die Hand, es wirkt wie ein Gebet. „Gute 24 Stunden“ wünschen sie sich am Ende. Sie schauen von Tag zu Tag, bevor sie sich in der kommenden Wochen wieder treffen.