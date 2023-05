„Antoniushütte“ in Eisborn bietet Radlern Service

Balve/Eisborn. Die „Antoniushütte“ in Eisborn bietet Radfahrern einen Rundum-Service. Das ist amtlich. Welche Leistungen gehören dazu?

Die Stadt Balve forciert den Fahrrad-Tourismus im Hönnetal. Dazu gehört auch Werbung um Hoteliers und Gastronomen, ihre Betriebe als „fahrradfreundlich“ zertifizieren zu lassen. Die Aktion hat zunehmend Erfolg.

Am Freitag gab die Tourismusförderung der Stadt Balve bekannt, dass das Hotel und Restaurant „Antoniushütte“ in Eisborn offiziell als „Fahrradfreundliche Gastronomie“ klassifiziert wurde. Was wird der Bike-Gemeinde geboten?

Dazu zählen die kostenlose Möglichkeit zum Aufladen von E-Bike-Akkus (bei mitgebrachtem Lade-Equipment), die Bereitstellung von Fahrradständern und Abstellmöglichkeiten, ein Fahrrad-Reparaturset sowie Informationen über die nächstgelegene Fahrradwerkstatt. Darüber hinaus bietet die „Antoniushütte“ fahrradbegeisterten Gästen kostenlose Auffüllmöglichkeiten für ihre Fahrrad-Trinkflaschen mit Leitungswasser. Zudem werden Informationen über lokale Fahrradrouten und Sehenswürdigkeiten zur Verfügung gestellt, um die Gäste bestmöglich zu beraten.

Die Initiative zur Zertifizierung möglichst vieler Gastro-Betriebe ging von der Stadt Balve in Zusammenarbeit mit Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) im Märkischen Kreis aus. Radfahren erfreut sich in Balve zunehmender Beliebtheit. Beim Umweltwettbewerb „Stadtradeln“ ist längst die 50.000-Kilometer-Marke gefallen.

