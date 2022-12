Anträge bei Stadt Balve: So geht das neue Wohngeld

Balve. Im kommenden Jahr gibt es mehr Wohngeld. Was geht? Und wie geht es? Carmen Schlebrowski von der Stadt Balve erklärt es.

Wie funktioniert das neue Wohngeld? Was ändert sich für Balves Bürgerschaft? Carmen Schlebrowski informiert im Namen der Stadtverwaltung.

Aufgrund der steigenden Energiekosten ist mit dem „Wohngeld Plus“-Gesetz von Bundestag und Bundesrat eine Wohngeldreform umgesetzt worden. Carmen Schlebrowski nennt vier Ziele, die die Reform erreichen will.

1. Mit der Änderung des Wohngeldgesetzes ist vorgesehen, dass mehr Menschen in Deutschland Wohngeld erhalten können.

2. Die Höhe des Wohngeldes soll deutlich angehoben werden.

3. Zudem soll das Wohngeld zukünftig eine dauerhafte Heizkostenkomponente enthalten.

4. Schließlich soll das Wohngeld auch eine Klimakomponente enthalten.

Was ergibt sich daraus für Stadtverwaltung und Bürgerschaft? Damit die Beantragung bei der Stadt Balve möglichst reibungslos verläuft, bittet die Verwaltung, die Wohngeldanträge entweder online zu stellen oder sich direkt alle Unterlagen zum Ausfüllen von der Homepage herunterzuladen.

Anfragen ab 2. Januar möglich

Auf der Homepage balve.de über den Suchbegriff „WohngeldPlus“ findet Bürgerinnen und Bürger alle notwendigen Informationen und weiteren Links. „Ausgefüllte Anträge bitte per E-Mail an die wohngeldstelle@balve.de schicken“, appelliert Carmen Schlebrowski an Wohngeldberechtigte. Zu beachten sei, dass auch alle notwendigen Unterlagen mit eingereicht werden. Per E-Mail können auch Fragen gestellt werden.

Noch befindet sich die Stadtverwaltung in der Weihnachtspause. Telefonische Anfragen werden ab Dienstag, 2. Januar, zunächst über die Rufnummer 02375-926-213 auf einem Anrufbeantworter gesammelt. Erforderlich seien Angaben zu Namen, Anliegen und Rückrufnummer. Die Sachbearbeiter werden die Anrufe dann nach Eingang bearbeiten. Bürgerinnen und Bürger, die bereits Wohngeld beziehen, brauchen nicht tätig zu werden. Laufenden Wohngeldfälle werden im kommenden Frühjahr automatisch an das neue Gesetz angepasst – geänderter Wohngeldbescheid inklusive.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve