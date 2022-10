Après-Ski-Party in Balver Höhle: Vorverkauf ab Mittwoch

Balve/Beckum. Am 12. November heißt es in der Balver Höhle: O’zapft is. SuS Beckum und Beckums Schützen bitten zur Après-Ski-Party. Was geht ab?

Mei, dös ist a G’schicht! Die heimische Partygemeinde muss nur noch wenige Wochen voller Vorfreude überstehen. Dann steht mit der Après-Ski-Party die letzte Höhlengaudi in diesem Jahr an. Nach Angaben der beiden veranstaltenden Vereine – den Beckumer Schützen und dem SuS Beckum – ist sogar die größte derartige Sause im ganzen Sauerland. Am Samstag, 12. November, heißt es nach einer langen Corona-Durststrecke wieder: O’zapft is. Der Vorverkauf startet am Mittwoch, 12. Oktober.

Markus Baumeister von Beckums Schützenbruderschaft St. Hubertus und Johannes Schulte vom SuS Beckum und ihre große Helferschar versprechen eine zünftige Stimmung bei rieselndem Pulverschnee mit Skihaserln und Glühwein. Die „ASP“, wie der Event bei den Veranstaltern intern heißt, blickt bereits auf eine stolze Tradition zurück: Er findet in diesem zum 17. Mal statt.

Die Großveranstaltung braucht Sponsoren. Die Vereinigten Sparkassen im Märkischen Kreis und die Veltins-Brauerei helfen gern.

Die Veranstaltergemeinschaft SuS Beckum, Schützenbruderschaft St. Hubertus Beckum und LAM Showtechnik aus Menden erwarten mehr als 1500 Gäste, die in alpinem Ambiente abfeiern werden. „Mit erstklassiger Technik wird die Höhle wieder in einen Après Ski Tempel der Superlative verwandelt. Für die typisch alpinen Sounds, wie in den Kultstätten des Wintersports Ischgl, Saalbach oder Sölden sorgt das bewährte DJ-Team von LAM, welche bereits im vergangenen Jahr für eine grandiose Stimmung in der Balver Höhle gesorgt haben“, versprechen die Veranstalrer. Die Party hat ein Gesicht. Es ist der „DJ aus den Bergen“: Marco Mzee. Er will die Partygemeinde ins Schwitzen bringen. „Er sorgt in Locations wie dem Kuhstall in Ischgl oder auf der Stuttgarter Wasen im Schwabenzelt für Stimmung“, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Tickets in ganzer Region zu haben

Sie legen großen Wert auf alpinen Ambiente. Dazu gehören zahlreiche Skihütten mit typischer Skiurlaub-Getränkeauswahl in kalter und warmer Form: „Den Besuchern wird von Glühwein über Lumumba bis hin zu Flügerl alles geboten.“

Das Publikum kommt erfahrungsgemäß aus der ganzen Region. Eintrittskarten sind im Vorverkauf zum Preis von elf Euro an allen Zweigstellen der heimischen Sparkasse zu haben, dazu im Garbecker Fitnessstudio „life“, in der „Rille“ in Menden, bei Podologie Freiburg, im „Metropol“ in Sundern und allen Aktiven des Schützenvereins und SuS Beckum erhältlich. „Da das Kontingent an der Abendkasse begrenzt sein wird, empfiehlt es sich, die Karten im Vorverkauf zu erwerben“, betonen die Veranstalter. Fakt ist: Bei der Party vor drei Jahren hatten sie im Vorverkauf 1400 Karten losgeschlagen. 200 Tickets blieben für Kurzentschlossene.

Wie in den Vorjahren ist die Veranstaltung nur für Gäste über 18 Jahren zugänglich. Es gibt an der Abendkasse Ausweiskontrollen. Der Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Der Einlass erfolgt bereits ab 19 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf den Homepages der Vereine (schuetzenverein-beckum.de; sus-beckum.de) und auf Facebook. Karten können auch online bestellt werden: info@schuetzenverein-beckum.de.

