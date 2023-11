Gaudi pur: Après-Ski-Party in der Balver Höhle im Vorjahr.

Event Après-Ski-Party: Nur noch Resttickets für Sause in Balver Höhle

Balve/Beckum Kult-Sause in Balves Höhle: Beckums Schützen und Sportverein SuS bitten zur Après-Ski-Party. Was wird geboten?

Der elfte im Elften ist im Balver Stadtgebiet ein Feier-Tag. Kinder feiern nachmittags St. Martin, und das Partyvolk trifft sich am Samstagabend ab 19.30 Uhr zur Après-Ski-Party in der Höhle. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Was geht ab?

Veranstalter sind, wie gewohnt, Beckums Schützen und der örtliche Sportverein SuS. Schützen-Chef Fabian Henze sagt, was Sache ist: Star der Show ist der österreichische DJ Marco Mzee. Das Mendener Unternehmen LAM bringt zwei weitere musikalische Einheizer mit. Welche Musik gibt’s auf die Lauscher? „Alles“, erwidert Fabian Henze und lacht. „Von Schlager über House bis zu den aktuellen Charts.“

Die Höhle ist, Helferschar inklusive, für maximal 1800 Feierbiester ausgelegt. „Letztes Jahr“, weiß Fabian Henze, „waren wir hart am Limit.“

Auch wenn Profis sich um Licht, Ton, Sicherheit und feste Nahrung kümmern: Ohne ehrenamtliche Unterstützung geht es nicht. Wie viele Leute sind im Team? „Ich habe heute 70 Ausweise ausgestellt“, berichtet Fabian Henze. „Wir haben eine Theke, wir haben die Holzhütten mit Warm- und Kaltgetränken, Glühwein, Lumumba, auch Schnaps vom Obstler bis zum „Willi“. Allein für einen Zapfhahn brauchst du drei Leute, vom Becher bereitstellen bis zum Spülen. Wir haben sieben Hähne.“ Auch die Kasse will besetzt sein. Und die Deko?

DJ Marco Mzee in der Balver Höhle Foto: WP

Schneekanone sorgt für Winterzauber

„LAM bringt immer eine Schneekanone mit. Das ist eine Art Schaum.“ Seit Mittwoch wird die Höhle für die Hütten-Gaudi vorbereitet: „Das ist nicht mal eben aufgestellt.“

Von alpiner Deko zum Dress – was tragen die Veranstalter? „Wir kleiden uns nicht dem Motto getreu“, gesteht Fabian Henze, ohne zu verschweigen, dass gerade die Fußballer im Team Mut zu modischer Extravaganz haben: „Sie kommen jedes Jahr mit anderen Mützen.“

Eines steht bereits fest: Ob Helferschar oder Partyvolk – sie alle werden bei heißer Musik ins Schwitzen kommen, da spielt die herbstliche Kühle in Balves Natur-Arena keine Rolle. Bis ein Uhr nachts dürfen sie alle Dampf ablassen.

Wer alles gibt, hat immer Durst. Wie viel kostet der Spaß? „Ein Bier bekommst du für 2,50 Euro“, sagt Fabian Henze. Die Veranstalter kommen nicht drum herum, die gestiegenen Kosten weiterzugeben: „Alle wollen Geld von dir.“ Doch Fabian Henze ist sicher, dass alles glatt geht. Apropos glatt. Gibt es bei Schützen und Sportlern echte Ski-Haserl?

„Ich fahre Snowboard“, erzählt Fabian Henze. Andere Schützenbrüder sind gern auf den Brettln unterwegs. Fabian Henze freut sich darauf, dass sein Nachwuchs – nach der Corona-Zwangspause – in absehbarer Zeit selbst erste Erfahrung auf der Ski-Piste machen kann: „Der Ältere ist gerade mit der Grundschule fertig geworden, der Kurze wird sechs, er fängt nächstes Jahr mit der Schule an.“ Fabian Henze freut sich drauf. In Kürze kann er in der Skihalle Bottrop wieder üben: „Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. Ich hoffe, man verlernt’s nicht“, fügte er augenzwinkernd hinzu.

Ruhrgebietshalden sind naheliegenderweise nur ein Vorgeschmack auf Alpenpässe und Hochgebirgsgletscher. Dort hat Wintersport für Fabian Henze eine ganz andere Qualität. „Und wenn man abends, nach einem Tag auf der Piste, in die Hütte fahren kann“, gesteht Fabian Henze, „das hat schon seinen Charme.“

Nach jetzigem Stand gibt’s eine Abendkasse. Tickets kosten im Vorverkauf (info@schuetzenverein-beckum.de) zwölf Euro, vor der Höhle 14 Euro. Damit sind die Preise etwas gestiegen. „Aber ich finde“, sagt Fabian Henze, „das ist immer noch moderat.“

