Das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar liegt Vorstand und Hofstaat der Balver Schützenbruderschaft Balthasar in Olpe sehr am Herzen – so sehr, dass sich beide entschieden, den Erlös des Freitagverkaufs des diesjährigen Schützenfestes für die gute Sache weiterzureichen. Am Samstag war eine sechsköpfige Delegation aus dem Hönnetal in Olpe vor Ort.

Happy Einkaufstag in Balve: Die Schützen verteilen an zwei Ständen in der Stadt Schützen-Masken und gute Gaben. Dabei sammeln sie Spendengeld fürs Kinderhospiz Balthasar in Olpe sowie den De-Cent-Laden in Balve und den Verein für therapeutisches Reiten in Langenholthausen. Foto: jürgen overkott / WP

Rückblende. Das Schützenfest musste in diesem Jahr der Corona-Pandemie Tribut zollen. Dennoch fand der Happy Einkaufstag von Stadtmarketing und Balver Werbegemeinschaft rund um die Hauptstraße statt. Mittendrin: die Balver Schützen. Die Grünröcke boten mehr als die traditionelle Kutschfahrt durch die Innenstadt, mit Schützenkönig Pfarrer Andreas Schulte und Schützen-Chef Christoph „Keksi“ Rapp hoch auf dem weißen Wagen.

Die Balver Schützen waren damals mit zwei Ständen in der Innenstadt vertreten. Vorbestellte Schützen-Masken in grün-weißem Vereinsdesign wurden ausgegeben, Buttons mit der Aufschrift „Heimat ist, wo die Höhle steht“ verkauft. Für die Damen gab’s jeweils eine Rose. Die Schützen und ihre Helferinnen hatten reichlich zu tun – und das gleich von vorn herein.

„2250 Euro kamen beim Freitagsverkauf zusammen“, sagte Schützen-Geschäftsführer Thomas Scholz im Gespräch mit der „Westfalenpost“, „wir haben den Betrag auf 3000 Euro aufgestockt.“

Das Hospiz kann 1000 Euro Spendengeld gut gebrauchen. Es finanziert etwa die Hälfte der anfallenden Kosten für die Nutzer der Einrichtung. „Die Krankenkassen“, weiß Thomas Scholz, „übernehmen die Kosten der Patienten, nicht jedoch die Kosten für Eltern und Geschwister.“

Geld auch für Balver Einrichtungen

Hospiz-Öffentlichkeitsarbeiterin Lea Schlechtriemen erläuterte der Balver Delegation die Arbeit der Einrichtung. „Wir waren emotional berührt“, sagte Thomas Scholz, „wir sind alle Familienväter.“

Neben dem Hospiz werden zwei Balver Einrichtungen mit je 1000 Euro bedacht: der Sozialsupermarkt De-Cent an der Bogenstraße und der Verein für therapeutisches Reiten in Langenholthausen.