Arbeitsmarkt Arbeitslosigkeit steigt in Balve stärker als in Neuenrade

Balve/Neuenrade. Die Arbeitsmarktdaten für Dezember 2022 liegen vor. Warum Balve schlechter dasteht als Neuenrade.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve und Neuenrade im vergangenen Monat gestiegen. Dabei fiel der Anstieg in Balve stärker aus als in der Nachbarstadt.

261 Personen waren nach Angaben der zuständigen Arbeitsagentur in Iserlohn ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies elf Personen mehr.

Noch schlechter sieht der Vergleich zu den Daten des Vorjahres aus. Das Plus im Vergleich zum Dezember 2021 beträgt 28 Personen.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 113 Frauen und 148 Männer. 92 Personen mit ausländischem Hintergrund sind ohne Arbeit. 20 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 75 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Wie sieht’s in Neuenrade aus?

Arbeitslosigkeit trifft Ältere in Neuenrade stärker als in Balve

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Dezember 2022 ebenfalls gestiegen - aber lediglich um acht Personen.

Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres sieht die Bilanz sogar besser aus. Die Zahl der Arbeitslosen sank im Jahresvergleich um 22 Personen.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 154 Frauen und 172 Männer. 120 Ausländer sind ohne Arbeit.

Auffällig ist: Arvbeitslosigkeit traf in Neuenrade deutlich mehr Ältere als in Balve. 21 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 116 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Die Arbeitsagentur Iserlohn stellt ihren Jahresbericht 2022 am Donnerstag, 5. Januar, vor.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve