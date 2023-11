Arbeitsmarkt: Balve kommt besser durch Rezession als Menden

Bundesagentur für Arbeit: Die Niederlassung in Iserlohn hat neue Arbeitsmarktdaten für Balve vorgelegt.

Balve/Menden. Der Arbeitsmarkt in Balve: Die Zahl der Menschen ohne Job ist leicht gestiegen. Andernorts ist die Rezession stärker spürbar.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Oktober 2023 leicht gestiegen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Monatsbilanz der Bundesagentur für Arbeit in Iserlohn hervor.

263 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies fünf Personen mehr. Der Jahresvergleich fiel ungünstig aus. Im Vergleich zum Oktober des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um elf Personen.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 117 Frauen und 146 Männer. 86 Ausländer sind ohne Arbeit. 24 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 80 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Aus statistischen Gründen wird für eine kleine Stadt wie Balve mit weniger als 15.000 Beschäftigen keine Arbeitslosenquote veröffentlicht.

Die Zahl der Arbeitslosen der Agentur für Arbeit Menden setzt sich zusammen aus arbeitslosen Menschen der Städte Balve und Menden. Die Arbeitslosigkeit ist zum Vormonat um insgesamt 68 auf 1.961 Personen gestiegen. Davon kamen 63 Personen aus Menden. Der Jahresvergleich: Für Balve und Menden waren es insgesamt 160 Arbeitslose mehr als im Oktober 2022. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Oktober 5,5 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,1 Prozent.

