Arbeitsmarkt in Balve: Der Trend geht nach oben

Balve. Im August hat sich der Arbeitsmarkt in Balve erholt. Doch nicht alles ist Gold, was glänzt. Wo hakt es?

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Balve hat sich im August entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve gesunken, wie eine Sprecherin der zuständigen Agentur für Arbeit in Iserlohn am Donnerstag mitteilte.

278 Personen waren demnach ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies neun Personen weniger. Im Jahresvergleich sahen die Zahlen – ähnlich wie in den Vormonaten – längst nicht so gut aus. Im Vergleich zum August des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 27 Personen. Damals waren 251 Balver ohne Job.

Unter den Personen, die zuletzt in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt wurden, sind 131 Frauen und 147 Männer. 83 Ausländer sind ohne Arbeit. 31 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 83 Arbeitslose 55 Jahre und älter. Weil in Balve weniger als 15.000 Arbeitnehmer gezählt werden, wird keine Quote ausgewiesen.

