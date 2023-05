Außenansicht der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg. Die lokalen Zahlen für Balve, Menden und MK sind am Mittwoch veröffentlicht worden.

Agentur für Arbeit Arbeitsmarkt in Balve ruckelt – Menden steht besser da

Balve/Menden. Die Arbeitsmarktzahlen sorgen nicht für Begeisterung. Vor allem für Balve liegen keine begeisternden Daten vor.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Mai gestiegen. Das geht aus Zahlen der zuständigen Agentur für Arbeit in Iserlohn hervor. Sie wurden am Mittwoch veröffentlicht.

269 Personen waren demnach ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies drei Personen mehr. Im Vergleich zum Mai des Vorjahres fällt der Zuwachs noch höher aus. Im Jahresvergleich steigt die Zahl der Arbeitslosen um 58 Personen. Damals waren 211 Balver ohne Job.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 121 Frauen und 148 Männer. 98 Ausländer sind ohne Arbeit. 23 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 75 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Da die Gesamtzahl der abhängigen zivilen Erwerbspersonen in Balve unter 15.000 liegt, wird keine Arbeitslosenquote zur allgemeinen Veröffentlichung freigegeben. Aufgrund eines eingesetzten Schätzverfahrens sind die Bezugsgrößen für kleinere Regionaleinheiten und Personengruppen nicht durchgängig belastbar.

Die Zahl der Arbeitslosen der Agentur für Arbeit im Bezirk Menden setzt sich zusammen aus arbeitslosen Menschen der beiden Städte Balve und Menden. Im Städtevergleich sah es im Mai in Menden folgerichtig deutlich besser aus. Die Arbeitslosigkeit ist zum Vormonat um 18 auf 1.882 Personen gesunken. Aber: Auch das Gesamtergebnis sieht im Jahresvergleich schlechter aus – mjt 274 Arbeitslosen mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Mai 5,3 Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,5 Prozent.

