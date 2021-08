Arbeitsmarkt in Balve startet durch: Das sind die Zahlen

Balve/Iserlohn. Es geht voran auf dem Arbeitsmarkt in Balve. Das belegen die aktuellen Zahlen. Im Jahresvergleich sehen sie noch besser aus.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im August gesunken. 254 Personen waren laut Arbeitsagentur Iserlohn ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats sind dies vier Personen weniger. Noch besser sieht der Jahresvergleich aus. In diesem August waren 40 Personen arbeitslos als im Vorjahresmonat. Unter den Personen, die in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 116 Frauen und 138 Männer. 59 Ausländer sind ohne Arbeit. 27 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 65 Arbeitslose 55 Jahre plus.

