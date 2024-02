Beckum. Fabian Henze & Co. bitten zur Party in die Hönnetalhalle. Was abgeht. Wie Feierbiester an Tickets kommen.

Beckums Schützen starten am Ostersamstag, 30. März, ein neues Party-Format. In der Hönnetalhalle findet erstmalig der „Eiertanz“ statt. Das teilte Ortsvorsteher Georg Wortmann mit. Die Party rockt die The Hix. Brudermeister Fabian Henze: „The Hix haben bereits bei unserem Schützenfest an allen drei Abenden eindrucksvoll bewiesen, dass Sie unsere Hönnetalhalle richtig zum Beben bringen können! Das möchten wir mit Euch am Ostersamstag gerne wiederholen!“ Mehr noch: Die heimische Party-Combo Beckbeats holte sich für ihre Karnevalssause in der Hönnetalhalle musikalische Verstärkung von The Hix. Als Jeckbeats riss die XXL-Kapelle die ausverkaufte Hütte ab.

Die Oster-Party beginnt um 19 Uhr und findet in der Hönnetalhalle in Beckum statt. Welche Idee steckt dahinter?