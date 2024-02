Balve/Menden. Die Beute wäre immens gewesen, die Strafe ist es nun auch. Einen Balver Juwelier rettete sein leichter Schlaf.

Die Beute wäre immens gewesen, die Strafe ist es nun auch. Zwei Männer, die mitten in der Nacht einen Balver Juwelier ausrauben wollten, müssen in den Knast. Ihre Geständnisse waren knapp und hinterließen etliche Fragezeichen. Der Gerichtsprozess nach diesem versuchten Einbruch in ein Balver Juweliergeschäft fand ungewöhnlich schnell statt, die Tat hatte sich erst Mitte Dezember des letzten Jahres in der Balver Innenstadt ereignet. Was ist passiert?

Es war gegen drei Uhr am Morgen des 13. Dezember, die Inhaber des Ladens schliefen in der Wohnung darüber, als die Frau von so etwas wie Kratzgeräuschen aus einem leichten Schlaf gerissen wurde. Es war ihr Mann, der möglichst unauffällig nachschaute, was sich unten vor dem Gebäude tat. Er rief sofort die Polizei, ohne in der Wohnung Licht anzuschalten oder sonstwie auf sich aufmerksam zu machen. Zwei Streifenwagen mit vier Polizeibeamten kamen schnell, umstellten das Gebäude und erwischten zwei Männer auf frischer Tat. Wie gingen sie vor?

Loch in der Wand

Per Druckluftramme wollten sie von einer nicht gut einsehbaren Gasse aus durch die Wand in das Ladenlokal des Juweliers eindringen. Ein Loch in der Wand ermöglichte bereits, ins Innere zu blicken. Potenzielle Beute: Schmuck, Uhren, Brillen im Wert etlicher Tausend Euro.

Als die Polizisten auftauchten, versuchten beide Männer noch zu fliehen, der eine in Richtung Hönnetalstraße, der andere über den Drostenplatz, wo er sich selber in eine Sackgasse manövrierte und schließlich in eine Kellertreppe des Drostenhauses lief. Bei einem Sturz auf der Flucht verletzte er sich leicht. Schließlich nahm die Beamten in der Verfolgung beide mutmaßlichen Einbrecher fest.

Es handelte sich um einen heute 36 und einen 60 Jahre alten Mann, beide aus Montenegro, ohne festen Aufenthaltsort in Deutschland. Auch aus diesem Grund blieben sie in Untersuchungshaft, bis es vor dem Mendener Amtsgericht zum Prozess kam.

Professionelle Einbrecher

Der Ältere der Beiden hatte den Einbruchsversuch schon frühzeitig gestanden, der jüngere schwieg. So blieb es zunächst auch in der Verhandlung vor dem Schöffengericht. Die Anklage der Staatsanwaltschaft warf beiden vor, gewerbsmäßig und als Bande gearbeitet zu haben.

Und auch Amtsrichter Martin Jung stellte in seiner Befragung heraus, warum das durchaus Sinn machen würde. Den beiden Angeklagten hielt er vor, dass sie zum Tatort mit einer selbstgebauten Druckluftramme kamen, die genau in die schmale Gasse an der Wand des Ladens passte, also gut vorbereitet waren. Die Männer hatten kein Geld und keine Dokumente bei sich, zwei Fahrräder wurden gefunden, die aufgrund des schlechten Zustandes aber kaum zur längeren Anreise nach Balve taugten, geschweige denn zum Transport der schweren Ramme. Doch genau das behauptete der 60-jährige Angeklagte in seiner Aussage.

Gab es einen dritten Täter?

Womöglich, so Martin Jung, gab es noch einen dritter Täter, der in einem Fluchtauto wartete, einem Transporter zum Beispiel. Gefunden wurde so einer aber nicht. Vielleicht ist ein Komplize geflüchtet, als die Polizisten auftauchten.

Amtsgericht Menden. Foto: Martina Dinslage, WP Menden © Westfalenpost | Martina Dinslage

All das bestritt in der Verhandlung der 60-Jährige. Woher er und der andere genau nach Balve kamen und wie sie auf das Geschäft aufmerksam wurden, wollte er auch Nachfrage des Richters aber nicht sagen. Es klang alles nach einem Zufallsfund - und einer spontane Tat.

Juristisch betrachtet könnte seine Einlassung schon verständlich sein, denn wenn man bei einem Einbruch als Bande vorgeht und auch gewerbsmäßig handelt, also immer wieder solche Taten begeht und sich damit den Lebensunterhalt verdient, ist die Strafe deutlich höher angesetzt. Beweisen ließ sich das alle aber nicht - auch wenn der 60-Jährige schon zweimal in Deutschland verurteilt wurde wegen Diebstahls vor ein paar Jahren, in Hamburg und in Moers.

Die Geständnisse

Er sagte aus, dass er in Montenegro mit der Familie lebe und Gelegenheitsjobs nachgehe, zu seinem Aufenthalt in Deutschland äußerte er sich nicht weiter. Er ließ aber über seinen Verteidiger und die Dolmetscherin ausrichten, dass ihm alles sehr leid tue und er sich schäme. Auch der 36 Jahre alte Beschuldigte brach im Laufe der Verhandlung doch noch sein Schweigen, zumindest ein bisschen. Nach einer Beratung mit seiner Anwältin räumte er den Vorwurf ein, wollte aber keine weiteren Fragen beantworten.

Das geht schon an die Nerven.“ Opfer vor Gericht

Der jüngere Angeklagte ist in Deutschland noch nicht vorbestraft. Deshalb fiel seine Strafe am Ende auch geringer aus. Aber die Hoffnung auf Bewährung, die die Verteidigerin im Plädoyer beantragt hatte, erfüllte sich auch für ihn nicht. Er muss zwei Jahre und drei Monate hinter Gitter. Für den andere Täter gab es zwei Jahre und zehn Monate, was nicht nur wegen der Vorstrafen höher ausfällt. Er trug während des Einbruchsversuchs Pfefferspray bei sich. Auch wenn er beteuerte, er habe dieses nicht einsetzen wollen, so fällt das juristisch dennoch unter die Kategorie eine Diebstahls mit Waffen, und das erhöht die Strafe.

Martin Jung begründete die Entscheidung des Schöffengerichts auch mit Fluchtgefahr durch fehlenden Wohnsitz oder eine andere erkennbare Bindung in Deutschland.

Der Ladenbesitzer, der als Zeuge ausgesagt hatte, zeigte sich jedenfalls froh, dass seine Frau im Gegensatz zu ihm selber einen leichten Schlaf habe und die Geräusche von draußen hörte. Es war nicht der erste Versuch eines Einbruchs hier. Der Mann: „Das geht schon an die Nerven.“