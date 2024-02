Balve/Küntrop. Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal startet in Küntrop ein Projekt für junge Leute. Worum geht‘s?

Der Pastoralverbund Balve-Hönnetal geht in der Jugendarbeit neue Wege. Am Mittwoch, 21. Februar, startet im Küntroper Pfarrheim ein Projekt, das die Bibel einem jungen Publikum zeitgemäß vermitteln will. Es heißt „Let’s talk about Jesus“.