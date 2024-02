Balve. Dienstleister Südwestfalen IT musste ein Mail-Programm updaten. Montagnachmittag gab die Stadt Balve Entwarnung.

Die Stadt Balve ist nach erneuter Sicherheitslücke bei dem überkommunalen Dienstleister Südwestfalen IT (SIT) wieder per E-Mail erreichbar. Der zuständige Fachbereichsleiter André Flöper hatte das Mail-Problem auf WP-Anfrage am Montagmorgen benannt. Die SIT mit Sitz in Hemer und Siegen hatte demnach alle Mitgliedsstädte und -kreise am Freitagmittag über das erneute Sicherheitsproblem informiert. Grund war eine Sicherheitswarnung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Die SIT stoppte daraufhin den Mail-Verkehr. Betroffen war das Programm Microsoft Exchange. Bis Montagmittag wurden Updates aufgespielt.