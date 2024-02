Langenholthausen. So kommt neuer Schwung in den Musikzug Langenholthausen: Die neuen Vorstandsmitglieder sind jung und dynamisch.

Eine richtig gute Nachricht für den Musikzug Langenholthausen: Der Vorstand ist wieder komplett. Und er hat sich für die Zukunft sehr jung aufgestellt.

Mit Mitte 20 schon alte Hasen

Dabei sah es bei der Generalversammlung im vergangenen Jahr noch trübe aus. Der langjährige Vorsitzende Achim Wachauf wollte sein Amt zur Verfügung stellen, ein Nachfolger fand sich nicht. Und auch der Herr über das Geld, Kassierer Jörg Westermann hätte seinen Posten am liebsten in andere Hände gegeben. Es fand sich aber auch hierfür kein Interessent, und Westermann blieb kommissarisch im Amt. Nach vielen Gesprächen im Vorfeld gab es auf der diesjährigen Generalversammlung am Samstagabend im Feuerwehrgerätehaus ein komplett anderes, erfreuliches Bild.

Wir wollen vor allem den Zusammenhalt im Verein weiter stärken - und auch die Jugendarbeit.“ Katharina Schröer, Vorsitzende des Musikzugs Langenholthausen



Und das sind nun die neuen Gesichter an der Spitze des Musikzuges: sind sind allesamt Mitte 20, aber schon alte Hasen im Orchester, nämlich seit Kindertagen dabei. Katharina Schröer etwa sei dem sechsten Lebensjahr, wie sie erzählt. Das ist über 20 Jahre her mittlerweile. Auch sie machte sich nach der letztjährigen, nachdenklich stimmenden Versammlung, Gedanken um die Zukunft des Vereins. Und sie tauschte sich mit ihrem Onkel aus, der wertvolle Tipps gab. Die Rede ist von Achim Wachauf, dem langjährigen Vorsitzenden. Und so stand bald der Entschluss, sich an die Spitze des Vereins wählen zu lassen. Katharina Schröers Ziele: „Wir wollen vor allem den Zusammenhalt im Verein weiter stärken - und auch die Jugendarbeit.“

Welche Früchte Jugendarbeit schließlich tragen kann, sieht man nicht nur an ihr. Ähnliche Wege im Musikzug hat auch Jennifer Hövelborn beschritten. Nun ist die sie nach dem entsprechenden Votum der Versammlung neue Kassiererin als Nachfolgerin von Jörg Westermann. Und auch Oliver Schwartpaul ist neu dabei, er löst als Geschäftsführer Robert Sasse ab. Die zweite Vorsitzende Joelle Schary bleibt im Amt und fügt sich altersmäßig perfekt ein in den deutlich verjüngten Vorstand.

Gebührender Dank

Natürlich wurden im Rahmen der Versammlung die drei scheidenden Vorstandsmitglieder gebührend gewürdigt für ihren langjährigen Einsatz.

Neu sind nun die Gesichter im Vorstand, die Terminplanung beim Musikzug für das Jahr 2024 geht hingegen gewohnte Wege. Musikalisch gestalten wird man wieder all die Schützenfeste, bei denen man auch in der Vergangenheit immer wieder zu Gast war. Richtig gefeiert wird beim eigenen Fest Anfang Juni, für den August ist ein Dämmerschoppen zusammen mit der Feuerwehr von Langenholthausen geplant.