Balve. Gratis-Suppe für Arme: Das hat nicht funktioniert. Was die Malteser daraus gelernt haben.

Der erste Versuch war – nun ja – ein Flop. Dabei hatten es die Malteser gut gemeint. Eine Gratis-Suppe für Bedürftige: Das war unbedingt ein Zeichen für Mitgefühl für Menschen in Not. Und dennoch kam kaum jemand. Warum schmeckte den Betroffenen das Vorhaben nicht so wie gewünscht?