Mellen. Mellens Bruderschaft hat Regen das Schützenfest verhagelt. Doch Schützen sind sonnige Gemüter. Das ist ihr Plan. Er hatte sich einfach vertan mit den Terminen und Amtsperioden, wo ja doch vielfach durch coronabedingte Verschiebungen manches aus dem Takt, genauer den festgesetzten Amtszeiten geraten ist. 2023 hatte Markus Blöink seinen Abschied als Vorsitzender zum kommenden Jahr angekündigt. Gewählt ist er aber tatsächlich, wie er auch selbst feststellte, turnusgemäß noch bis 2025. Eine vorzeitige Fahnenflucht kam für Blönik, bis zum vergangenen Sommer auch amtierender Schützenkönig im Golddorf, nicht in Frage. Aber die Entscheidung steht: „Nächstes Jahr stehe ich wirklich zur Wahl“, unterstrich Blöink, halb natürlich grinsend, bei der Zusammenkunft am Samstagabend im Essensraum der Schützenhalle. Und dann möchte er nicht mehr antreten. Das Amt macht viel Spaß.“ Markus Blöink, weiter amtierender Brudermeister „Das Amt macht viel Spaß“, appellierte er an mögliche Interessenten. Und falls gewünscht, werde er auch weiter zur Mitarbeit bereitstehen, nur nicht mehr in der ersten Reihe. Markus Blöink möchte ich kommenden Jahr nicht wieder als Vorsitzender zur Verfügung stehen. © WP | Alexander Lück Markus Blöink eingeschlossen, ist der Vorstand der Bruderschaft ziemlich jung. Und Kontinuität scheint gewährleistet, denn es gab am Samstagabend viele Wiederwahlen, allesamt für neue Amtsperioden von drei Jahren. Da ließ sich zuallererst der Oberst Adrian Wagner wieder aufstellen und bekam mit einer Enthaltung bei ansonsten ausschließlich Ja-Stimmen auch das klare Votum von etwas mehr als 50 anwesenden Schützenbrüdern. Bestätigt worden sind außerdem der Kassierer Stefan Arenz, Beisitzer Sebastian Reck - in Personalunion auch Mellens amtierender Regent - sowie als Offizier Max Wagner und als Fähnrich Felix Reck. Als neuer Fähnrich kommt Florian Schneider dazu. Und als Unterstützung für Kassenwart Stefan Arenz, der nicht im Sauerland lebt und entsprechend nicht immer vor Ort sein kann, gibt es neu eine helfende Hand in Person von Yannick Köster. Nicht gewählt, sondern berufen, wie Geschäftsführer Alexander Drees erklärte, weil man zunächst mal nicht die Satzung ändern möchte. Oder wie es Oberst Adrian Wagner noch schelmischer ausdrückte: „Ein Praktikant.“ Ehrungen ziehen nicht mehr Enttäuschung rief hingegen die Tatsache hervor, dass von den diesjährigen Jubilaren mit 25 oder 40 Jahren Mitgliedschaft kein einziger am Samstag zu seiner Ehrung erschienen war. Blick in den Saal. © WP | Alexander Lück Neu ist ja bekannt, dass diese genannten Jubilare im Rahmen der Mitgliederversammlung ihre Würdigung erfahren sollen, während für das halbe Jahrhundert und noch mehr an Treue der Frühschoppen am Sonntag des Schützenfestes reserviert bleibt. Der Musikverein hat von sich aus gesagt, dass er mehr spielen will, auf unserem Fest.“

Hier soll es nun in diesem Sommer, genauer natürlich am ersten Augustwochenende, kleine Änderungen im Ablauf geben. Der Vorstand der Mellener Bruderschaft hatte sich zuletzt, so berichtete man, mit den Verantwortlichen beim Balver Musikverein ausgetauscht. Dort nahm man sehr positiv zu Kenntnis, und wie Alexander Drees betonte, dass beide Seiten von vornherein das gleiche Ziel hatten: „Der Musikverein hat von sich aus gesagt, dass er mehr spielen will, auf unserem Fest.“ Drees und die anderen Mitstreiter erhoffen sich damit bessere Stimmung und weniger Leerlauf.

Für den Frühschoppen am Sonntag bedeutet das konkret, dass zunächst die Ehrungen auf der Bühne stattfinden, und dann die Musik startet - und dann auch durchgängig in Mellen bleibt, bis zum Beginn des Festzuges.

Das Vogelschießen am Montag begleiten oben an der Vogelstange dann zunächst die „Oldies“, sie tauschen die Position mit dem Musikverein. Deren Spielleute kommen gegen Mittag hoch und werden dann auch das neue Königspaar in die Halle geleiten. Mehr noch: Abends will der Musikverein noch viele weitere Stunden so richtig Gas geben.

Alexander Drees betonte, wie anstrengend sicher solche Festtage für die Musiker seien und wenn man nun deren Start an den Tagen ein wenig nach hinten schiebe, würden zur späterer Stunden dann alle davon profitieren. Als Kritik an vergangenen Darbietungen wollte das ausdrücklich niemand verstanden wissen, Drees unterstrich den gemeinsamen Konsens und die Freude und Dankbarkeit für die langjährige Partnerschaft.

Wir können uns hier sehr glücklich schätzen.“ Raimund Vedder-Stute

Das wollte auch Raimund Vedder-Stute so verstanden wissen, als er sich aus Reihen der Versammlungsteilnehmer meldete. Er erinnerte daran, wie viele Feste in der Umgebung mittlerweile, oft gezwungenermaßen, auf den Rhythmus Freitag bis Sonntag umgestiegen seien wegen der Verfügbarkeit von Musikvereinen und/oder Caterern. „Wir können uns hier sehr glücklich schätzen“, betonte Vedder-Stute.

Weniger glücklich war man 2023 mit dem vielen Regen an den drei Tagen, auch wenn das an einem ausgelassenen Fest nicht viel änderte. Spürbar war das Wetter dennoch durch einen deutlich niedrigeren Getränkeumsatz.