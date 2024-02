Balve/Neuenrade. Schön durchgeknallt plus TV-Nostalgie: Stefan Keim und Michaela Schaffrath sind am 2. März im Kaisergarten.

Die Krimikomödie „Der Mönch mit der Klatsche“ versprüht am Samstag, 2. März, 19 Uhr, Nostalgie im Neuenrader Kaisergarten. Das verspricht Jan Moritz Riecke von der Stadt Neuenrade.

Das Stück, welches sich an die Werke des Edgar Wallace anlehnt, handelt von einer Regieassistentin und einem Requisiteur, die als einzige Mitglieder des Gastspielhauses pünktlich zum Auftritt im ausverkauften Theater gekommen sind – der Rest des Ensembles steckt im Stau fest. Nicht ganz freiwillig wagen sie das Äußerste: Sie haben die Vorstellung ja viele hundert Mal gesehen, kennen jeden Satz und jede Geste. Warum also nicht selbst in die Rollen schlüpfen? Ausgestattet mit ein paar Kostümen und spärlichen Requisiten tasten sie sich an die Figuren heran. Im Nu haben sie sich freigespielt und los geht es.

Steht in Neuenrade auf der Bühne: Michaela Schaffrath © Carlos Anthonyo | Carlos Anthonyo

In wilder Improvisation springen sie von Rolle zu Rolle und zaubern eine überdreht irrwitzige und rasant komische Krimishow auf die Bühne, die immer haarscharf am Scheitern entlangschrammt.

Trotz der waghalsigen Wendungen schaffen die beiden das Unmögliche und lassen – sehr zum Vergnügen eingefleischter Edgar-Wallace-Fans – die unvergessenen Gestalten der berühmt-berüchtigten Schwarz-Weiß-Klassiker einen nach dem andern wiederauferstehen, sei es der wahnsinnige Mörder, der skurrile Butler, eine Jungfer in Nöten und der liebenswerte, etwas schusselige Scotland-Yard-Ermittler.

Riecke: „Ein wunderbarer Thriller-Spaß mit Nostalgieeffekt und eine rasante Parabel auf die unmöglichen Aufgaben, die das Leben selbst uns manchmal stellt, mit zwei begeisternden Darstellern, die um ihr Überleben spielen.“

In den Hauptrollen zu sehen sein werden Michaela Schaffrath und Stefan Keim. Schaffrath begann ihre Schauspielkarriere 2001 an der Seite von Dieter Pfaff, Uwe Ochsenknecht und Ingo Naujoks in der Kino-Krimikomödie „Der tote Taucher im Wald“. Im Fernsehen spielte Michaela Schaffrath in Serien wie „Tatort“, „Kommissar Sperling“, „Polizeiruf 110“, „Ein starkes Team“, „Soko Stuttgart“, „Taunuskrimi“, „Marienhof“ und „Lindenstraße“ mit. Unter der Regie von Wim Wenders übernahm die Wahl-Bremerin im Musikvideo der Toten Hosen „Warum werde ich nicht satt?“ neben FrontmannCampino die Hauptrolle.

Stefan Keim – Kabarettist, Journalist, Autor und Moderator – liefert regelmäßig Beiträge für die Hörfunkprogramme des WDR, das Deutschlandradio Kultur und den SWR. Der Wetteraner ist Autor von Theaterstücken, Kurzgeschichten, Kabarettprogrammen und Texten für Preisverleihungen, Galas und viele andere Anlässe. Als Moderator ist der umtriebige Allrounder viel unterwegs, etwa bei Galas, bei Europas größtem Krimi-Festival Mord am Hellweg oder bei Neujahrskonzerten der Hagener Philharmoniker.

Karten gibt’s im Neuenrader Rathaus für 17,50 Euro (ermäßigt 11 Euro) sowie online bei Eventim.de. Telefonische Reservierung: 02392-6930. An der Abendkasse sind Tickets je einen Euro teurer.