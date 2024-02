Matthias Tebbe will Förster werden. Zu seiner Ausbildung gehört auch Arbeit im Hönnetal. Wie tickt der junge Mann?

Nicht nur bei den Bäumen in heimischen Wäldern wird Nachwuchs dringend benötigt. Auch bei Försterinnen und Förstern herrscht derzeit Fachkräftemangel. Nach einem Studium muss der forstliche Nachwuchs einen einjähringen Anwärterdienst durchlaufen, der die zukünftigen Försterinnen und Förster fit für ihren Dienst in den nordrhein-westfälischen Wälder macht. Matthias Tebbe ist einer von ihnen.

Er leistet die Ausbildung zu großen Teilen im Revier des Balver Försters Richard Nikodem ab. Die Betreuung des privaten Waldbesitzes steht im Vordergrund. Aber auch die Einhaltung des Landesforstgesetzes überwacht ein Förster. Daher gehört auch eine Ausbildungsabschnitt im Regionalforstamt in Lüdenscheid zu dieser Ausbildung. Hier werden verschiedenste Themen aus der Verwaltungsarbeit vermittelt. Auch einige Wochen im Staatswald gehören dazu.

Der gebürtige Sauerländer mit Wurzeln in Endorf, war bereits für drei Jahre für einen privaten Dienstleister im Raum Arnsberg bei der Bewirtschaftung eines Forstreviers eingesetzt und freut sich auf die Arbeit: „Ich bin froh, von einem so erfahrenen Förster wie Richard Nikodem ausgebildet zu werden.“ Und Nikodem? „Es bereitet mir immer wieder große Freude, jungen engagierten Menschen beim Einstieg in das Försterleben zur Seite zu stehen und diese mit eigenen Erfahrungen unterstützen zu können.“

Als Sauerländer Dorfkind hat Tebbe bereits seit seiner Kindheit immer wieder Berührungspunkte mit Wald und Natur gehabt: „Den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen oder Schichten in einer Fabrik zu schieben, kam für mich nie in Frage.“ Und: „Die Entscheidung, in den Wald zu gehen, würde ich immer wieder so treffen.“