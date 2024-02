Balve. Zu viele Autos, zu viel Dreck, zu viel Lärm: Verkehr belastet Balves Innenstadt. Dabei verlieren alle. Gibt‘s Auswege?

Fußgängerzonen sind vielerorts Standard. Balves Einkaufsmeile indes ist die Hauptstraße. Amtlich firmiert sie als B 229. Das Autobahn-Desaster in Lüdenscheid hat der Balver Innenstadt noch mehr Verkehr beschert als ohnehin. In der Bürgerschaft gärt es. Was tun?