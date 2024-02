Balve. Balve blüht auf - und alle sollen‘s sehen. Voraussetzung dafür sind Interessenten, die ihre Gartentore aufmachen. So geht es.

Die Gartensaison steht an - mit den Offenen Gärten besteht nun die Möglichkeit, seinen Garten auch Gleichgesinnten zu öffnen. Das Orga-Team der Offenen Gärten im Ruhrbogen sucht noch Balverinnen und Balver, die Lust haben, ihr kleines Paradies für Besucher zu öffnen und sich im lockeren Gespräch auszutauschen. Das geht aus einer Mitteilung der Stadt Balve hervor.

Das Projekt mit den teilnehmenden Kommunen Arnsberg, Balve, Fröndenberg, Hemer, Iserlohn, Menden, Neuenrade und Wickede geht in diesem Jahr in die 16.Runde. Im Rahmen der „Offenen Gartenpforte“ ermöglichen Gartenfreunde es Interessierten, einen Blick hinter private Hecken und Tore zu werfen. Vorgestellt werden sollen mit Liebe gestaltete Gärten. Ob verspielt, bienenfreundlich, strukturiert, gut durchdacht oder Obstgärten, Hanglage, Teichlandschaften oder Kräuterbeete – die ganze Vielfalt der Gartengestaltung lädt zum Verweilen und Fachsimpeln ein.

Als Gastgeber angesprochen sind Balver und Balverinnen, die Leidenschaft am Umgang mit Pflanzen haben und diese Freude und den Charme ihres Gartens mit Gleichgesinnten teilen möchten. Interessierte, die ihren Garten an einem Sonntag öffnen möchten, können sich gerne an Anette Meller a.meller@balve.de, Tel:926112 und Heike Hering h.hering@balve.de wenden. Für diese Saison stehen als Besuchstermine Sonntag der 12. Mai, 16.Juni, 11. August und 8. September fest. Am Samstag den 7.September besteht die Möglichkeit sich in die Lichtergärten einzureihen. Diese öffnen zwischen 11 Uhr -18 Uhr. Anmeldungen sind ab sofort digital unter www.gaerten-im-ruhrbogen.de möglich. Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, ein PDF zur Anmeldung von der Internetseite auszudrucken und auszufüllen.