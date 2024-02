Balve/Menden/Hemer. Vor dem Azubi-Tag betont Lhoist-Werksleiter Stefan Flügge, warum bikende Beschäftigte willkommen sind. Und er hat einen Wunsch.

Lhoist-Flügge Stefan Flügge wirkt meistens gut gelaunt. Doch der Rechtsruck in der Gesellschaft macht ihm Sorgen. Er sorgt für Verunsicherung in der Belegschaft des Kalkwerks im Mendener Ortsteil Oberrödinghausen: Stefan Flügge weiß, dass es ohne Beschäftigte mit ausländischem Hintergrund nicht gehen wird. Herkunft, Geschlecht und Religion spielen für den Werksleiter keine Rolle. Er ist interessiert daran, dass seine Team-Mitglieder einen guten Job machen. Stefan Flügge weiß auch, dass guter Nachwuchs in Zeiten geburtenschwacher Jahrgänge rare Ware ist. Gerade deshalb liegt ihm der Azubi-Tag am Samstag, 24. Februar, am Herzen. Er weiß aber auch, dass gute Erreichbarkeit des Arbeitsplatzes für seine Leute eine wichtige Rolle spielt. Daher hat er einen Wunsch an die Politik.