Balve. Am Aschermittwoch ist keineswegs alles vorbei. In der Garbecker Straße beispielsweise fangen die Bauarbeiten wieder an.

Nach der winterbedingten Unterbrechung der Bauarbeiten zum Straßenausbau der Garbecker Straße in Balve werden die Arbeiten am Mittwoch, 14. Februar, wieder aufgenommen. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung der Stadt Balve hervor. Ausgeführt werden demnach die Bauarbeiten im vierten und fünften Bauabschnitt. Damit ist der Kreuzungsbereich In deär Queyte/Garbecker Straße/Im Mühlenkamp gemeint.

Die Bauzeit

Die Bauzeit für den vierten und fünften Bauabschnitt wird vorbehaltlich geeigneter Witterungsverhältnisse etwa vier bis sechs Wochen betragen. Die Zufahrtsbereiche zur Straße In deär Queyte und der östliche Straßenbereich Im Mühlenkamp (Hausnummern 3 bis 8) werden durch die Baumaßnahme ebenfalls zeitweise eingeschränkt. Eine Zufahrt in die Straße In deär Queyte kann für Pkw über eine provisorische Wegebefestigung über das Grundstück Garbecker Straße 14 erfolgen.

Die Einschränkungen

Die Bauabschnitte 1 bis 3 der Garbecker Straße und die Kreuzung Garbecker Straße/Hoffmeisterstraße/Dreikönigsgasse werden während der Kreuzungssperrung (vierter Bauabschnitt) befahrbar sein. Stellenweise können sich in den Randbereichen noch kurzzeitige Behinderungen durch Angleichungsarbeiten ergeben, wie die Stadtverwaltung betonte.

Die Versorgungsleitungen

Im fünften Bauabschnitt ist eine Neuverlegung von Versorgungsleitungen der Westnetz GmbH erforderlich. Die Arbeiten werden jeweils unter Vollsperrung der markierten Straßenbereiche ausgeführt. Die Zufahrtsmöglichkeiten für die Anlieger werden grundsätzlich, je nach Baufortschritt, ermöglicht. Es kann phasenweise aber zu Einschränkungen kommen.

„Das ausführende Unternehmen, die beteiligten Versorgungsunternehmen und die Stadt Balve sind bemüht, die Beeinträchtigungen für die Anwohner und den Verkehr so gering wie möglich zu gestalten“, hieß es. Die Stadt Balve bittet alle Betroffenen um Verständnis.

Die Service-Nummer

Für Rückfragen steht der Bürgerschaft das Bauamt der Stadt Balve unter der Telefonnummer 02375-926-146 zur Verfügung.