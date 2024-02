Eisborn. Jecke Weiber in Eisborn reißen Schützenhalle mit Sketchen, Tänzen und viel Musik ab. Besondere Gäste kamen aus Menden.

Das war ein ausgelassener und stimmungsvoller Abschluss eines wahrhaft närrischen Wochenendes im Hönnetal: Am Sonntagnachmittag ging es in der Eisborner Schützenhalle so richtig rund, und zwar mit richtig Glanz und Glamour. Die Frauengemeinschaft hatte sich ja zum Ziel gesetzt, das Flair von Hollywood und den Oscars ins Bergdorf zu holen.

Elegant, stilsicher und witzig

Und das gelang nicht nur deshalb, weil Marie-Theres Schulte im eleganten Kleid, welches sie stilsicher zwischendurch auch wechselte, souverän und witzig durch die Veranstaltung führte. Auch wenn sie zwischendurch witzelte: „Ich muss noch üben, mit dem Ding die Treppen zu laufen.“ Das wirklich schöne als Unterschied zur „echten“ Oscarverleihung war in Eisborn: Hier waren am Ende alle Gewinner.

Und wie Marie-Theres Schulte betonte, umfassen die Akteure auf der Bühne dieses Jahr wohl gut und gerne einen Altersschnitt von acht bis 88 Jahren, und so fangen wir mal mit den jüngsten Gewinnern an. Den Oscar als bester Nachwuchsact bekam aus ihren Händen die Gruppe an Eisborner Nachwuchstänzern, von ihrer Trainerin Lina mit vielen Proben vorbereitet, für den Tanz zum Lied „Mädchen gegen Jungs“. Der Oscar für den künstlerisch-malerischen Beitrag ging an Pierre (dargestellt von Tanja Danne) und Assistentin Jacqueline (Jutta Giacuzzo). Sie stellten mit lebenden Menschen Bilder dar, in dem diese zum Beispiel im Kreis liefen und Geräusche einer Lok machen. Bildtitel? Flaschenzug natürlich, Schenkelklopfer im Publikum garantiert.

Zwischen Hauswirtschaft und Hofstaat

Für ganz viele Lacher sorgte Büttenrednerin Agnes Roland, die sich einerseits beim Hof Schulte-Horst als Hauswirtschafterin bewerben wollte und versprach, mal beim Eisborner Schützenfest in den Hofstaat zu gehen. Ihr Oscar war in der Kategorie „Best Ager“, man könnte vielleicht auch sagen, eine Würdigung für das Lebenswerk.

Neben weiteren Sktechen gab es in den über zwei Stunden Programm vor allem viel Musik. Und zwar durchaus mit Knalleffekt: Da war ein richtig prominenter Star angekündigt, wie es sich für eine Oscargala gehört. Der kam dann natürlich mit Verspätung, und schlich auch noch als Gevatter Tod durch die Reihen. Aber dann auf der Bühne die Verwandlung, und es sang Tina Turner ihren unsterblichen Hit „Simply the best“. Und das alles in Person von Christian Dornsiepen und vielleicht mit ein bisschen Starallüren, denn den lautstarken Wunsch nach einer Zugabe konnte er nicht erfüllen.

Die drei schrägen Tenöre

Einen weiteren umjubelten Auftritt nach ihrer Show am Samstagabend in Volkringhausen hatten die drei jungen Tenöre alias Noah Lücke, Moritz Schulte und Vincent Stracke mit ihren Melodien und vor allem den artistisch aussehenden Bewegungen auf der selbstgebauten Konstruktion. Weitere große Hits kamen auf der Bühne auch noch vom Eisborner Liturgiekreis.

Und immer wie der vor allem vom Bühnenrand von einem Fröndenberger Gast, der seit vielen Jahren schon den Eisborner Karneval bereichert: Alleinunterhalter Thomas Weber. Er hatte auch viele karnevalistische Töne mit dabei. Danach gab‘s zwei Stunden lang einen heißen Tanz.

Kein Problem, ich habe ja sonst nichts mehr vor heute.“ Thomas Weber, Entertainer

Manchmal sind es ja auch die kleinen, nicht ganz so lauten Momente, die ein Grinsen ins Gesicht zaubern. Da war sich Moderatorin Marie-Theres Schulte nicht ganz sicher, was als nächstes auf dem Programm steht und ob die nächsten Akteure für die Bühne schon bereit sind. Zur Sicherheit fragte sie Thomas Weber im allerschönsten sauerländischen Zungenschlag: „Als nächster Punkt kommt dann Musik (Betonung natürlich auf der ersten Silbe, Anm. d. Red.), woll?“ Und der antwortete gewohnt schlagfertig: „Kein Problem, ich habe ja sonst nichts mehr vor heute.“

Übrigens: Mit gut 120 jecken Besucherinnen war die Schützenhalle gut gefüllt. Marie-Theres Schulte freute sich im Nachgang, dass sicher gut annähernd die Hälfe auch dieses Jahr aus der Umgebung kam. Hoher Besuch war schließlich auch aus Menden da, die amtierende Karnevalsprinzessin Silke Valera. Besonders ihr widmete Thomas Weber das Lied „Mein Schatz kommt nur aus Menden“.

Beim bunten Treiben in der Halle ist es natürlich nicht aufgefallen und spielte keine Rolle. Aber der Eisborner Frauenkarneval lief ja dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr unter dem Banner der Kfd, sondern einfach als Frauengemeinschaft, nachdem sich die Gruppe bekanntlich vom Bundesverband gelöst hat. Am Einsatz der Helferinnen hat es nichts geändert, und auch sonst sei der Zusammenhalt gut wie eh und je, betont Marie-Theres Schulte. Auch das alles ohne Zweifel oscarreif.

Vor Karneval steht Patronatsfest

Die Wände waren gepflastert mir Filmplakaten, auf dem Boden lagen die berühmten Sterne des Walk of Fame, liebevoll natürlich auch die Tischdeko, dazu im eleganten Weiß gewandete Jugendliche, die die Bedienung übernahmen: Auch der Rahmen passte also. Und die Eisborner Frauengemeinschaft kann natürlich nicht nur ausgelassen feiern. Vor dem Karneval stand das Patronatsfest.