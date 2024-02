Garbeck. Elf Wohnungen in zentraler Lage sollen ab Frühsommer bezugsfertig sein. Am 25. Februar gibt‘s einen Tag der offenen Tür.

Der Neubau mitten in Garbeck ist so gut wie fertig, elf barrierefreie Wohnungen sollen im Frühsommer bezugsfertig sein. Zu Beginn im wahrsten Sinne des Wortes eines Schnapsidee, ist nun hier umgesetzt worden, dass Garbecker etwas für Garbecker auf die Beine stellen. Am Sonntag, 25. Februar, öffnet sich das Gebäude beim Tag der offenen Tür für alle Interessenten.