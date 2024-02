Langenholthausen. Die Band Good Wood verzaubert die voll besetzte Sokola.de. Und das nicht nur wegen des Heimspiel-Bonus.

Good Wood ist keine Band für die ausgelassene Party, sie machen eher Musik zum zuhören, hin und wieder wurde am Samstagabend auch vorsichtig mitgeschnippst. In bekannte Melodien einzustimmen, bot sich den Zuhörern immer wieder mal an, aber auch nicht so oft. Denn die Musiker spielen aus der Geschichte von Pop, Rock und Artverwandtem auch vieles, was nicht so gut bekannt ist. Natürlich spaßig, aber auch sicher inspirierend gemeint waren deshalb auch Tobias Hommels Tipps an das Publikum, sich den ein oder anderen Band-, Musiker- oder Songnamen aufzuschreiben.