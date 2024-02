Garbeck. Die Sparkasse verkleinert ihr Filialangebot im Balver Stadtgebiet. Was geplant ist.

Die Vereinigte Sparkasse im Märkischen Kreis zieht sich weiter aus der Fläche zurück. Die Geschäftsstelle in Garbeck wird zum 31. März geschlossen, das Beratungs-leistungen in die Hauptstelle Balve verlagert. Die SB-Geräte in Garbeck stehen den Bürgern aber auch zukünftig an gewohnter Stelle zur Verfügung. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung der Sparkasse hervor.