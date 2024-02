Balve. Eine Bundesstraße mitten durch die Einkaufsmeile: Das ist nicht mehr zeitgemäß. Politik und Verwaltung sind gefragt.

Die verkehrsreichste Fußgängerzone des Sauerlandes: So nennen Spötter die Einkaufsmeile Hauptstraße in Balve. Die Sperrung der A 45 bei Lüdenscheid hat die Zahl der Fahrzeuge in der Balver Innenstadt mit Sicherheit noch vergrößert. Allein die jüngsten Zahlen aus dem Corona-Jahr 2021 geben Anlass zur Sorge.