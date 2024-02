Langenholthausen. Das Zeltlager ist Kult. KJLB-Chef Paul Predeek verrät, was für Anmeldungen erforderlich ist.

Das Zeltlager der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) in Langenholthausen ist Kult. Die Teilnehmerschar kommt gewöhnlich aus der ganzen Region - weit über Balves Stadtgrenzen haus.

„Wie jedes Jahr findet auch 2024 wieder das Zeltlager der KLJB statt“, teilte Vorsitzender Paul Predeek mit. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

Das Lager findet im Zeitraum 8 bis 15. August statt. „Thema und Ort des Zeltlagers werden noch nicht bekannt gegeben“, fügte Paul Predeek hinzu. Details will er frühestens im April verraten. Jedes Jahr dürfen bis zu 65 Kinder im Alter von neun bis 16 Jahren mitfahren. Mindestalter für Teilnehmende ist neun Jahre. Dazu kommen 25 Leiter im Alter von 17 bis 25 Jahren.

Die Anmeldungen liegen in den Grote-Fillialen in Garbeck, Beckum und Langenholthausen sowie im City-Cafe in Balve. Goldbäckerei-Chef Charly Grote hat das Zeltlager in der Vergangenheit stets großzügig unterstützt. Die ausgefüllten Anmeldungen können an der Sokola.de in den KLJB Briefkasten geworfen werden.

Fragen: kljb_langenholthausen; 01520-4918809.