Balve. Der russische Überfall ist auch in Balve zu spüren. Eine Geschichte von Mut, starkem Willen und herzerwärmender Empathie.

Der Krieg in der Ukraine – er scheint von Balve weit weg zu sein. Von Balve nach Charkiw ist Osten des Landes sind es laut Google-Rootenplaner 2306,6 Kilometer, über Warschau und Kiew. Selbst nach Lwiw im Westen des Landes, in der Nähe der polnischen Grenze, sind es immerhin 1352,9 Kilometer. Tatsächlich haben die Folgen des russischen Überfalls das Sauerland ganz schnell erreicht. Sie sind noch immer spürbar, selbst am zweiten Jahrestag des Kriegsbeginns.