Balve/Menden. Der Märkische Kreis setzt in der kommenden Woche erneut mobile Blitzer ein. Die Termine, die Standorte.

Überhöhtes Tempo ist in Deutschland eine der Haupt-Unfallursachen. Bereits seit vielen Jahren veröffentlicht der Märkische Kreis die Standorte seiner stationären sogenannten Starenkästen im Internet – ebenso die Standorte für die mobilen Geschwindigkeitsüberwachungswagen. Eine Kreis-Sprecherin in Lüdenscheid gab am Freitag eine Übersicht über Blitzer-Termine und -Standorte in der kommenden Woche.

Mobile Messstellen vom 26. Februar – 1. März (9. Kalenderwoche):

Montag, 26. Februar:

Halver: Heesfeld, Schmidthausen, Oberbrügge, Herweg

Menden: Zentrum, Bösperde, Asbeck

Dienstag, 27. Februar:

Herscheid: Zentrum, Hüinghausen

Nachrodt-Wiblingwerde: Nachrodt-Wiblingwerde

Mittwoch, 28. Februar:

Kierspe: Höferhof, Dürenerhaus, Nott

Neuenrade: Zentrum, Küntrop

Donnerstag, 29. Februar:

Meinerzhagen: Zentrum

Altena: Zentrum, Dahle, Evingsen

Freitag, 1. März:

Plettenberg: Zentrum, Böddinghausen

Balve: Zentrum, Beckum, Garbeck, Benkamp