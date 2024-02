Balve. Saatgut-Ausleihe in Balver Bücherei: Interessenten sind mit Gemüseanbau teilweise vertraut - und freuen sich auf neue Sorten.

Mit einem Blick in die Holzkiste erstrahlt ihr Gesicht: „Gelber Eichblattsalat!“ Andere ließe vielleicht das Geschenk besonders wertvollen Schmucks so jubilieren, bei Judith Droste ist es das angesprochene Saatgut in einer kleinen Tüte. Sie erzählt von diesem für sie besonderen Gewächs, wie gefragt dieser Salat mittlerweile in der Gastronomie sei.

Das Tüpfelchen auf dem I

Judith Droste muss es wissen, sie hat vor ein paar Jahren, wie sie erzählt, ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und arbeitet nun auf dem Tiggeshof in Arnsberg-Ainkhausen. Dort hat man sich dem Projekt der Solidarischen Landwirtschaft (Solawi) verschrieben. Droste stammt ursprünglich aus Balve, lebt nun in der Lürbke in Menden und der Gemüseanbau ist beruflich wie privat ihre Leidenschaft. Und selber auch Samen zu ziehen „ist dann das Tüpfelchen auf dem I.“

Dahinter steckt ein kluger Kopf

Deshalb hat Judith Droste natürlich auch mit größtem Interesse das neue Projekt der Balver Bücherei in ihrer alten Heimat verfolgt: Samenausleihe. Und sie ist, wie fünf andere Frauen, zur Auftaktveranstaltung gekommen, wo es zum ersten Mal die Gelegenheit gab, sich das Angebot der vorhandene Samen anzuschauen. Und Sabine Biehs-Romann als Initiatorin vom Verein „Hönnetal im Wandel“ gab allerlei Informationen über den Ablauf der Aktion und die Idee dahinter. Hinter all dem steht der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN). Von dessen Mitgliedern sind auch die hier ausgegebene Samen.

Das sind alles sortenreine Pflanzen die sich nicht kreuzen können. Das ist gut für Anfänger.“ Sabine Biehs-Romann, Initiatorin

Allein im letzten Jahr seien in Deutschland über 100 neue Büchereien dazugekommen, die bei der Ausleihe mitmachen, berichtet Biehs-Romann. Nun also auch Balve. Und sie nimmt allen Interessierten die Sorge, man müsse so ein Garten- und Gemüseprofi wie Judith Droste sein, um mitzumachen. „Das sind alles sortenreine Pflanzen die sich nicht kreuzen können. Das ist gut für Anfänger.“ Außerdem gibt es umfangreiches Infomaterial, auf den Samentüten einerseits mit genauer Anleitung für jede Sorte, außerdem mehrere Newsletter. „Damit sollten es auch Neulinge schaffen, leckeres Gemüse zu ziehen.“

Aber lecker hier

Das Ziel der Aktion ist es schließlich, nicht nur die schmackhaften Lebensmittel zu gewinnen, sondern auch neue Samen, die dann zurückgehen an die Bücherei. Am liebsten ein bis drei Tütchen so wie man sie auch vorher ausgeliehen hat. Denn so kommen die Samen zurück in den Kreislauf und stehen der Aktion weiter zur Verfügung. Eine Erfolgsgarantie gibt es aber auch bestem Einsatz nicht. Schädlinge oder das Wetter können einen Strich durch die Rechnung machen. „Wenn es nichts wird, dann ist es halt so“, sagt Sabine Biehs-Romann. Jedenfalls muss für diesen Fall niemand mit Strafgebühren rechnen wie bei zu spät zurückgebrachten Büchern.

Guter Rücklauf

Die Erfahrung an anderen Orten, so Biehs-Romann, lehre dass etwa 70 Prozent der ausgeliehenen Samen erfolgreich, also als neue Samen, zurück in die Bücherei gebracht werden können. Natürlich basiere das Projekt ein Stück weit auch auf Vertrauen. Auch wer keinen Garten hat, kann mitmachen, denn manches ist auch auf dem Balkon möglich.

Der Salat, der als erstes schießt, ist der schlechteste.“ Judith Droste, Küchen-Profi

Und so wühlten die Besucherinnen beim Auftakt munter und neugierig durch die Kisten mit den verschiedensten Tütchen: Tomaten, Erbsen, Bohnen, Salat und Gartenmelde in verschiedensten Unterarten. So hatten auch die anderen Teilnehmer schnell die Expertise von Judith Droste erkannt und eine bat sie: „Suchen Sie doch mal zwei passende Tütchen für mich aus!“ Samen von Salat zu ziehen ist sicher nicht komplett trivial. „Bis vor kurzem habe ich selber nicht gewusst wie das geht“, gesteht Sabine Biehs-Romann gerne ein. Droste weiß etwas mehr: „Der Salat, der als erstes schießt, ist der schlechteste.“ Dessen Samen könne man besser den Hühnern geben.

Unser Gemüse wächst vielleicht etwas langsamer, aber es entwickelt auch mehr Widerstandskraft gegen Schädlinge.“ Sabine Biehs-Romann, Garten-Fachfrau

Bei der ganzen Aktion geht es darum, selten gewordene Sorten zu erhalten. Und außerdem auf das Hybridsaatgut aus dem Baumarkt zu verzichten. Das müsse man nicht nur jedes Jahr neu kaufen weil es selber keine neue Samen hervorbringe. „Unser Saatgut passt sich im Laufe der Zeit an die Gegebenheiten an“, betont Biehs-Romann. Etwa an das im Vergleich zu anderen deutschen Regionen feuchtere und kältere Sauerland. „Da könnten sich theoretisch über die Jahre auch eigene Balver Sorten entwickeln.“ Und weiter: „Unser Gemüse wächst vielleicht etwas langsamer, aber es entwickelt auch mehr Widerstandskraft gegen Schädlinge.“

Saatgut ab sofort verfügbar

Und viel leckerer sei das alles sowieso, betonen alle Anwesenden, die das alles aus eigener Erfahrung bestätigen können. Günstiger sei es auch. Und warum das ganze, wo man doch auch im Supermarkt ein großes Angebot findet? Da muss Judith Droste lachen. Das komme bei ihr schon seit Jahren nicht mehr auf den Tisch. Wer zumindest erste Schritte in eine ähnliche Richtung gehen möchte: Das Saatgut kann ab sofort in der Balver Bücherei ausgeliehen werden.