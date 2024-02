Balve/Dortmund/Bochum. Die Euro 2024 naht. 6 Spiele finden in Dortmund statt. Die Wirtschaft hat große Erwartungen. Was bleibt in Balve hängen?

Das Fußballfieber steigt, bei Fans wie bei der Wirtschaft. Mit der Europameisterschaft im eigenen Land wird nichts weniger verbunden als die Neuauflage desSommermärchen von 2006. Damals versetzte die Weltmeisterschaft im eigenen Land nahezu die ganze Nation in Euphorie. In diesem Sommer, von Mitte Juni bis Mitte Juli, könnte es eine Neuauflage geben. Die NRW-Wirtschaft erhofft dieses Szenario in Zeiten der Rezession sehnlichst. Und es sieht so aus, als könnte auch Balve davon profitieren.