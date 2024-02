Volkringhausen. Eine 22-jährige Frau hat am Samstagnachmittag einen Frontalzusammenstoß auf der B515 in Volkringhausen verhindert. Das ist bekannt.

Weil sie einem weißen Transporter ausweichen musste, der beim Überholen in den Gegenverkehr geraten war, landete eine junge Frau in Volkringhausen mit ihrem Pkw in der Leitplanke. Der Transporter-Fahrer flüchtete mit seinem Fahrzeug.

22-Jährige bei Unfall in Balve-Volkringhausen leicht verletzt

Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Unfall am Samstag gegen 15.45 Uhr, in Höhe der Mendener Straße 18. Ein bislang unbekannter Fahrer war mit seinem weißen Transporter auf der B515 in Richtung Menden unterwegs und überholte in einer Kurve einen anderen Pkw. Eine 22-Jährige, die dem Transporter mit ihrem Pkw entgegen kam, musste ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei lenkte sie nach rechts in die Leitplanke und verletzte sich leicht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5000 Euro.