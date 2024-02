Binolen/Menden/Fröndenberg. Mit Volldampf nach Binolen: Das war am Samstag angesagt. Der MoBa-Stammtisch lockte überraschend viele Interessierte.

Seit einigen Jahren sind die Modellbahner innerhalb des Vereins Eisenbahnfreunde Hönnetal aktives Mitglied im Modellbahnverband Deutschland (Moba). Im gegenseitigen Austausch mit Hobbyfreunden aus ganz Deutschland und darüber hinaus, konnte die Modellbahnanlange der Eisenbahnfreunde in den vergangenen Jahren immer weiter ausgebaut und verfeinert werden. Längst ist ein in ganz Deutschland anerkanntes Modell der Hönnetalbahn im Maßstab 1:87 entstanden. Die Anlage wird längst nicht nur zum Jahreswechsel in Binolen gezeigt, sondern auch auf großen Ausstellungen beispielsweise in Dortmund, Saarbrücken und demnächst in Erfurt.

MoBa-Stammtisch der Eisenbahnfreunde Hönnetal lockt 60 Interessierte. © EFH | Johannes Schmoll

Am vergangenen Samstag haben die Eisenbahnfreunde ihre Modellbahnkollegen zu einem Stammtisch ins Hönnetal nach Binolen eingeladen. Die fünfstündige Veranstaltung entpuppte sich als riesiger Erfolg. Denn: Gut 60 Fans der kleinen Züge fanden sich ein und waren zunächst von dem historischen Bahnhof Binolen begeistert. Die Gleisanlagen, die vielen Details und Exponate einer vergangenen Eisenbahnzeit, wie alte Signale oder der Stellwerksraum fanden große Beachtung.

Im „Güterschuppen“ setzten sich die Modellbaufans zusammen, bestaunten die Modulanlage und fachsimpelten, was das Zeug hielt.

Dass Eisenbahner auch gutes Essen und Trinken schätzen, versteht sich von selbst. Auch davon gab es reichlich.“ Johannes Schmoll, EFH-Sprecher

Geistige Nahrung wurde durch kulinarische Genüsse ergänzt. „Dass Eisenbahner auch gutes Essen und Trinken schätzen, versteht sich von selbst. Auch davon gab es reichlich“, notierte Vereinssprecher Johannes Schmoll augenzwinkernd.

Zum Schluss gab es ein großes Dankeschön an die Aktiven der Eisenbahnfreunde Hönnetal, die sich schon auf den nächsten Stammtisch bei einem anderen Verein freuen.

Der MoBa-Stammtisch wird zwei bis dreimal im Jahr durch den Regionalbeauftragten vom Verein Modellbahnverband in Deutschland organisiert. Eingeladen sind alle MoBa-Mitglieder und interessierten Modelleisenbahnfreunde.

Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen. Da gibt es zunächst einen offiziellen Teil. Dabei geht es Neuigkeiten und Angebote der MoBa. Dazu kommen Neuigkeiten aus den Vereinen wie aus der Region. So wird auf Veranstaltungen hingewiesen. Zudem haben die Anwesenden der Stammtische die Möglichkeit, die gastgebenden Vorstände zu befragen.

Doch das ist nicht alles. Der zweite Teil ist ein Rahmenprogramm, das vom organisierenden Verein gestemmt wird.