Beckum. Der Kurs in Beckum gilt als Frühjahrsklassiker. Welche Weg Fans dafür in Kauf nehmen.

Der Obstbaumschnittkurs mit Klaus Schulte in Beckum gilt im Märkischen Kreis als Frühjahrsklassiker. In gewisser Weise markiert das Eintagesseminar das Ende des Winters und kündigt den Beginn des Frühjahrs mit seiner neuen Wachstumsphase an. Am Samstag war es wieder so weit. Hatte sich die Mühe für alle Beteiligten gelohnt?

Obstbaumschnitt in Beckum: Klaus Schulte vom Naturschutzzentrum MK zeigt, wie's geht. © Georg Wortmann | Georg Wortmann

Klaus Schulte, Landwirt aus der Horst und Experte des Naturschutzzentrums MK freute sich über 21 Teilnehmende. Ortsvorsteher Georg Wortmann registrierte Interessenten aus Beckum und aus Balver Stadtgebiet. Einige von ihnen hatten allerdings lange Anfahrten in Kauf, kamen aus Nachrodt oder sogar aus Lüdenscheid.

Regen bei Theorie

Klaus Schulte hatte offenbar eine vorzügliche Verbindung zu Petrus, den der Volksmund für den Wetterbeauftragten des Himmels hält. Tatsache jedenfalls war, dass es während des theoretischen Teils im Intregrationszentrum von 10 bis 12.30 Uhr regnete. Dann folgte eine einstündige Pause mit Verpflegung.

Sonne beim Schnibbeln

Von 13.30 bis 16 Uhr folgte der praktische Teil auf zwei nahe gelegenen Streuobstwiesen an der Nikolausstraße. Dabei zeigte sich das Wetter von seiner besten Seite. Sonne und Wolken wechselten sich bei klarer Luft an. Das erhöhte Spaß bei den vielfältigen Aufgaben an den unterschiedlichsten Bäumen, mal jung, mal alt, teils gepflegt und ungepflegt mit viel Nachholbedarf, Apfel und Kirsche, Birne und Pflaume.

Georg Wortmann zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden: „Hat allen Spaß gemacht, sehr informativ und anschaulich vermittelt von Klaus Schulte.“