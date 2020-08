Asbeck: Eine Kuh sieht rot – zwei Männer schwer verletzt

Asbeck. Drama in Asbeck: Eine aggressive Kuh hat zwei Männer schwer verletzt. Ein Rettungshelikopter kam. Was passierte mit dem wild gewordenen Tier?

Eine wild gewordene Kuh hat am Donnerstagnachmittag in Asbeck zwei Menschen schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste kommen. Was passierte mit dem aggressiven Tier?

Gegen 16 Uhr hielt eine aggressive Kuh die Polizei in Atem, wie ein Sprecher der Behörde am Freitagmorgen mitteilte. Beim Verladen büxte die Kuh demnach vor dem Lkw aus und lief auf die Straße. Der 53-jährige Bauer und der 43-jährige Fahrer versuchten, die Kuh wieder einzufangen und trieben sie auf eine Weide. Hier griff sie die Männer unvermittelt an und verletzte beide schwer.

Rettungsschuss

Die Kuh, die zunehmend aggressivere Verhaltensweisen an den Tag legte, konnte durch die hinzugezogene Polizei in einem für alle Beteiligten gefahrlosen Moment auf der Weide mit einem Schuss erlegt werden. Einer der schwer verletzten Männer wurde mit einem Rettungshubschrauber ausgeflogen, der andere mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeisprecher: „Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, warum das Tier so aggressiv die beiden Männer anging.“