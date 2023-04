Astrid Plötner in Garbeck: Krimi führt von Unna zum Nil

Garbeck. Astrid Plötner schreibt Hellweg-Krimis. Die Autorin aus Unna liest am Freitag in Garbeck. Was verbindet Unna mit Ägypten?

Sie hat sich längst einen Namen gemacht mit ihren Hellweg-Krimis: Astrid Plötner (Jahrgang 1967) recherchiert intensiv, bevor sie einen neuen Roman schreibt. Und: Immer greift sie auch ein aktuelles Thema auf. Ihr Buch „Enkeltrick“ (Gmeiner-Verlag, 14 Euro) beispielsweise zeigte so eindrucksvoll die Gefahren dieser Betrugsform auf, dass es nach Erscheinen auch gemeinsame Veranstaltungen mit der Polizei gab.

In ihrem neuen Roman – dem inzwischen fünften – rückt aber ein Thema in den Fokus, das unterschätzt ist. Es geht um den illegalen Antikenhandel, dessen Bedeutung unterschätzt wird. „Wenn es um den illegalen Handel geht, liegen antike Schätze nach Waffen und Drogen auf Platz drei“, weiß die Autorin zu berichten. Astrid Plötner gelingt es, Unna mit Ägypten zu verbinden. Ihr Krimi beginnt mit einem Mord in einer Antiquitätenhandlung in Königsborn und führt die Ermittlerin Maike Graf schließlich bis zum Nil, wo sie großen Gefahren ausgesetzt ist. „Ruhrpott-Connection“ ist spannend und führt die Leserinnen und Leser in eine fremde Welt, die schon am Freihafen in Genf beginnt.

Am Freitag, 28. April, stellt Astrid Plötner ihren Krimi ab 19.30 Uhr im Pfarrheim in Garbeck vor, Einlass ist schon um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, in der Pause stehen Getränke und Snacks bereit. Es wird um Spenden für die Bücherei gebeten. Astrid Plötner wird nicht nur aus ihrem Buch lesen, sondern auch spannende Hintergründe liefern und Informationen darüber, wie sie ihrer Recherchen in einer so wenig öffentlichen Welt vorantreibt.

