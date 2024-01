Attacke auf Autohaus: Batterien weg

Polizei in Balve

Balve Unbekannte sind in ein Autohaus in Balve eingedrungen. Was bisher bekannt ist.

Unbekannte Täter haben sich vergangenen Donnerstag zwischen 5 und 5.20 Uhr Zutritt zu einem Autohaus an der Hönnetalstraße verschafft. Das teilte Polizeisprecher Marcel Dilling in Iserlohn am Montag mit.

Polizeisprecher Marcel Dilling in Balve Foto: jürgen overkott / WP

Auf der Videoüberwachungsanlage ist demnach zu erkennen, wie ein dunkler Van das Gelände befährt und eine Person aussteigt. Der Dieb entwendete mehrere Auto-Batterien. Er richtete Sachschaden in bisher unbekannter Höhe an und flüchtete unerkannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizeiwache Menden unter 02373-9099-0 entgegen.

