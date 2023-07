Ausbau der Garbecker Straße mit Verzögerung

Balve. Eigentlich sollte der Ausbau der Garbecker Straße schon nach dem Schützenfest beginnen. Was hat ihn verzögert?

Die Bauarbeiten an der Garbecker Straße in Balve sollten eigentlich bereits ab dem 18. Juli beginnen. Wegen Lieferschwierigkeiten verzögerten sich jedoch die Baumaßnahmen um zwei Wochen, wie Hartmut Scharf vom städtischen Bauamt auf Anfrage der Westfalenpost sagte. Die Ausbauarbeiten starteten am Montag, 31. Juli. Sie sollen bis Ende November abgeschlossen sein. Die gesamte Straße wird in drei Bauabschnitten ausgebaut und dafür jeweils gesperrt. Der erste Abschnitt von der Hauptstraße bis zur Hofmeisterstraße soll nun für ungefähr neun Wochen nicht befahrbar sein.

