Ausgangssperre im MK: Zustimmung, aber auch harsche Kritik

Balve. Die vom Märkischen Kreis verfügte Ausgangssperre im Kampf gegen das Corona-Virus hat Zustimmung gefunden. Zugleich gab es aber auch deutliche Kritik.

Der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters, Michael Bathe, verteidigte auf Anfrage der Westfalenpost die Allgemeinverfügung des Kreises. Die Ausgangssperre gilt ab Freitag, 9. April in der Zeit zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens. Aufgrund der hohen und steigenden Infektionszahlen im Kreis und der unsicheren Infektionslage insgesamt sei die Verfügung „sinnvoll und notwendig“. Polizei und Ordnungsamt der Stadt Balve kontrollieren demnach im Stadtgebiet „ab sofort“. „Verstöße werden als Ordnungswidrigkeit entsprechend geahndet beziehungsweise verfolgt, und ein Platzverweis wird sofort ausgesprochen“, erklärte Bathe.

Kritik von der UWG: „Armutszeugnis“

Lorenz Schnadt (UWG, bei seiner jüngsten Haushaltsrede) übt scharfe Kritik an der Ausgangssperre im Märkischen Kreis. Foto: jürgen overkott / WP

UWG-Fraktionschef Lorenz Schnadt sah die Maßnahme kritisch. Wie er der Westfalenpost sagte, seien Ausgangssperren „nicht nur politisch, sondern auch juristisch sehr umstritten“. Schnadt: „Fraglich ist weiterhin, warum sie denn jetzt erst kommt, wo die Inzidenz aktuell bei rund 180 liegt. Vor zwei bis drei Wochen lag sie um die 230 mit Spitzenwerten im Südkreis in mehreren Städten von jenseits der 400. Da wäre es Zeit gewesen zu handeln, war aber so von der Landespolitik nicht gewollt. Und außerdem, die Inzidenz in Balve lag immer auf unterem Niveau. Warum wird Balve quasi in Sippenhaft für die hohen Inzidenzen im Südkreis genommen? Da müsste differenziert werden!“

Schnadt bezweifelt, dass die Quellen der Infektionen unbekannt seien: „Nach mehr als einem Jahr Pandemie wäre das, wenn es so wäre, das größte Armutszeugnis.“

Distanzunterricht schafft Probleme

Landarzt Paul Stüeken setzt Patient Karl Heinz Stanka die erste Biontech-Spritze gegen das Corona-Virus. Foto: jürgen overkott / WP

Ferner sei zu fragen, was harte Maßnahmen bringen, wenn sie nicht überwacht und kontrolliert werden. So habe sich das Ordnungsamt Balve gebrüstet, bisher keine Ordnungswidrigkeit vollstreckt zu haben! Schnadt sprach von „chaotischen, wenig begründbaren, unklar wirksamen und damit kaum nachvollziehbaren Maßnahmen“. Getroffen werden demnach regelkonforme Bürger, nicht jedoch die Hauptauslöser der Pandemie.

Der Vorsitzende der Balver Werbegemeinschaft, Daniel Pütz, äußerte sich im Gespräch mit der Westfalenpost wenig zufrieden mit der Corona-Strategie des Kreises. So habe die Werbegemeinschaft eine eigene App entwickeln wollen, um den „Papierkrieg“ der Verfolgung von Kunden-Kontakten in Balver Läden zu beenden. Der Kreis habe jedoch darauf bestanden, die sogenannte Luca-App einzuführen. Der Kreis hatte sie am 11. März angekündigt. Selbst vier Wochen später ist die App nicht verfügbar.

Die Ausgangssperre hielt Pütz für wenig sinnvoll. Zum einen seien im dörflichen Hönnetal nachts ohnehin kaum Menschen unterwegs. Zum anderen bestrafe die Ausgangssperre wie Geschäfte wie den Rewe Hönnetalstraße, dessen Öffnungszeiten bis 22 Uhr zu Entzerrung der Kundenströme beitrage.

Zudem beschere der kurzfristig angekündigte Distanzunterricht Schülern und Eltern Planungsprobleme. Es wäre laut Pütz deutlich leichter gewesen, wenn der Distanzunterricht bereits vor den Osterferien angekündigt worden wäre.