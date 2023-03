Autofrühling: In Volkringhausen wird wieder gerast

Volkringhausen. Blitzer fasst Flitzer. Vier Anzeigen sind dabei. Wie schnell der Tagessieger in Volkringhausens Dorfmitte unterwegs war.

Bei einer Tempo-Kontrolle an der Mendener Straße (B 515) in Volkringhausen sind gleich vier Raser so schnell unterwegs gewesen, dass sie mit Anzeigen rechnen müssen. Die Kontrolle fand am Montagmorgen statt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. 43 Fahrzeuge wurden geblitzt. Der höchste Messwert lag bei 79 km/h in geschlossener Ortschaft.

