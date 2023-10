Autor schaut Sauerländern aufs Maul: Garbeck liebt ihn dafür

Garbeck. Wenig Sonne, viel Bier und noch mehr Selbstironie: Der Neuenrader Autor Michael Martin feiert den trockenen Sauerland-Humor in Garbeck.

Der Sauerländer hat einen ganz eigenen Wortschatz, und manchmal verhält er sich seltsam. Michael Martin hat darüber Bücher geschrieben und sorgte in der Garbecker Bücherei damit am Freitag für einen unterhaltsamen Abend. „Wat willse machen. Is so.“

Es begann unfreiwillig komisch: „Ein Fehler ist aufgetreten“, meldete sich die blecherne Stimme eines Mobiltelefons, als sein Besitzer versuchte, es für während der Lesung auszuschalten. Großes Gelächter im großen Saal des Garbecker Pfarrheims.

Gerd Jörgens (links) von der Garbecker Bücherei begrüßt die Zuhörer zur Lesung von Michael Martin (rechts) Foto: Alexander Lück / WP

Fehler analysieren, das möchte Michael Martin nicht bei den Menschen des Sauerlandes. Er beschreibt eher liebevoll die Eigenheiten und Schrulligkeiten der Menschen aus dem Land der 1000 Berge. „Sauerländer. Besser geht nicht“ heißt folgerichtig der Bestseller des Mannes, der sich als Neuenrader-Werdohler Hybrid vorstellte. Gerd Jörgens vom Team der Garbecker Bücherei berichtete augenzwinkernd bei der Begrüßung, dass er selber – aus dem Ruhrpott stammend – viel über die Menschen hier gelernt habe dank Michael Martin. „Seine Bücher zu lesen ist schon lustig. Wenn er selber vorliest, ist es noch lustiger“, war Jörgens Versprechen für den Abend.

Knapp 40 Zuhörerinnen und Zuhörer hatten zwei unterhaltsame Stunden. Draußen war es derweil ungemütlich, oder in Martins Worten: „Omma hätte gesagt: Schön, dass es heute mal wieder richtig am Plästern dran ist.“ Der Autor unterhielt seine Gäste mit einem Mix aus vorgelesenen Passagen seiner Bücher und freien Erzählungen. Immer lustig, aber auch nie ganz falsch. Stellte auch Barbara Kircher vom Büchereiteam anschließend fest: „Man hat sich selbst darin öfter wiedererkannt.“ Sich selbst und die Wörter, die man im Alltag selbstverständlich verwendet und die man anderswo gar nicht immer versteht.

Lesung von Michael Martin in der Garbecker Bücherei: gut besucht Foto: Alexander Lück / WP

Wie auch Michael Martin erfahren musste, als er nach Berlin zog und bis dahin immer dachte, er spreche reinstes Hochdeutsch. Bräsig, Karacho, Kniffte und Bütterken, Schmackes.

Im zweiten Teil erzählte Michael Martin auch das Neuenrader Märchen vom Bau der Arche Noah – und wie die Stadt zu ihrem Semberg kam. Immer wieder fielen Sätze, die man gleich in Stein meißeln könnte. Sauerländer seien genügsame Menschen, so der Autor: „Denen genügen zwei bis drei Sonnenstunden im Monat und eine Kiste Bier im Keller.“ Und über allem schwebe diese Erkenntnis, die Gelassenheit in allen, wirklich allen Lebenslagen garantiere: „Wat willse machen. Is so.“

Diese lockere Grundstimmung lud auch immer wieder das Publikum zur Interaktion ein. Als Michael Martin einmal fragte, was in Garbeck über Neuenrade bekannt sei, kam aus den vorderen Reihen die Antwort: „Da durften wir früher nicht hin. Da waren nur die ganzen Reformierten.“

Sauerland ist eben nicht gleich Sauerland. Mit viel Applaus dankten die Zuhörer nicht nur Michael Martin, sondern auch den Organisatoren der Garbecker Bücherei.

