Autos kamen sich zu nahe: Ein Fahrer ist sauer

Balve. Eine Unfallflucht auf der Mellener Straße in Balve vermeldet die Polizei. Was am späten Samstagnachmittag passiert ist.

Eine Unfallflucht vom Samstag hat die Polizei am Montagmorgen nachgereicht. Demnach kamen sich am Samstag gegen 17.45 Uhr auf der Mellener Straße in Balve zwei Pkw zu nahe. Die beiden linken Außenspiegel berührten sich. Der Außenspiegel eines grauen VW Golf wurde dabei beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Der Schaden wurde mit rund 100 Euro angegeben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Menden unter Telefon 02373-90990 oder beim Bezirksdienst in Balve unter Telefon 02375-2275 zu melden.

