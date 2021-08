Balve: 83-jähriger Motorradfahrer stürzt auf nasser Straße

Balve. Ein 83-jähriger Motorradfahrer aus Balve die Linkskurve in Volkringhausen nicht mehr. Nicht der einzige Zweiradunfall am Wochenende.

Bei einem Sturz mit dem Motorrad auf regennasser Straße ist am Freitagnachmittag ein 83-jähriger Biker aus Balve leicht verletzt worden. Ausweislich des Polizeiberichts war der Senior an diesem Nachmittag auf der Mendener Straße in Richtung Balve unterwegs, als er in einer Linkskurve in Volkringhausen die Kontrolle über sein Motorrad verlor.

Kurz vor der Einmündung der Straße Am Staute rutschte das Krad daraufhin auf regennasser Fahrbahn weg. Glück im Unglück für den erfahrenen Biker: Er erlitt nur leichtere Blessuren. Auch der Sachschaden blieb überschaubar: Die Polizei beziffert ihn mit gerade einmal 200 Euro.

Regen-Unfall auf Motorrad auch in Lendringsen: 16-Jähriger stürzt im Kreisverkehr

Bereits am Samstagmorgen hatte es auf der Mendener Straße in Lendringsen den Sturz eines 16-jährigen Motorrollerfahrers im Kress-Kreisel gegeben. Der Jugendliche hatte um 9.45 Uhr aus dem Kreisverkehr auf die Lendringser Hauptstraße abbiegen wollen, als er auf nasser Fahrbahn ins Rutschen kam. Beim Aufkommen zog sich der 16-Jährige laut Polizei leichte Verletzungen zu..

