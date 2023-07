Balve: Aldi startet Schultüten-Aktion

Einzelhandel an der Hönnetalstraße (B229) in Balve: Aldi Nord an der Hönnetalstraße nimmt einer Marketingaktion zum Schulstart teil.

Balve/Hannoversch Münden. Aldi Nord startet eine besondere Marketing-Aktion zum Schulstart. So können Kinder und Eltern in Balve davon profitieren.

Die Einschulung gilt als besonderer Tag für Kinder und Eltern, die Discounter Aldi Nord mit einer Schultüten-Aktion feiern möchte: Einige Wochen vor Schulstart liegen Bastelbögen für Schultüten in ausgewählten Filialen aus. Balve zählt dazu, wie es am Dienstag in einer Mitteilung des Unternehmens hieß.

Vom 1. bis zum 31. August werden die selbstgebastelten Schultüten kostenlos in der Filiale befüllt. Ob Müsliriegel, frisches Obst oder erfrischende, zuckerarme Getränke: Befüllt werden die selbstgebastelten Schultüten mit leckeren und gesunden Snacks aus dem Eigenmarkensortiment. Aber auch kleine Helfer für den Schulstart wie Stundenpläne oder Lesezeichen werden beigelegt. Die Erstklässler dürfen nach Unternehmensangaben gespannt sein, was sie außerdem in ihrer Schultüte finden werden. Zuständig ist die Aldi Nord Regionalgesellschaft Hannoversch Münden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve