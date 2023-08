Balve: Arbeitsmarkt bewegt sich im Rückwärtsgang

Balve. Der Konjunkturmotor stottert. Die Juli-Bilanz für Balve sieht nicht besonders gut aus – vor allem nicht im Jahresvergleich.

Die Zahl der Arbeitslosen ist in Balve im Juli gestiegen. 287 Personen waren ohne Job. Verglichen mit den Zahlen des Vormonats waren es zwölf Personen mehr. Das teilte Kira Muth am Dienstag im Namen der Agentur für Arbeit in Iserlohn mit. Die Zahlen sahen im Jahresvergleich noch schlechter aus. Die Zahl der Arbeitslosen stieg in diesem Zeitraum um 32 Personen. Damals waren 255 Balver ohne Job.

Unter den Personen, die aktuell in der Arbeitslosenstatistik der Bundesagentur für Arbeit geführt werden, sind 131 Frauen und 156 Männer. 93 Ausländer sind ohne Arbeit. 29 der Menschen ohne Job sind unter 25 Jahren sowie 83 Arbeitslose 55 Jahre und älter.

Aus statistischen Gründen weist die Agentur für Arbeit für kleine Gebiete wie Balve keine Arbeitslosenquote aus. Anders sieht das für den Raum Balve und Menden aus, der organisatorisch zusammengefasst ist. Die Arbeitslosigkeit stieg in beiden Städten im Vergleich zum Vormonat um 71 auf 2.008 Personen – 179 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 5,6 Prozent; vor Jahresfrist lag sie bei 5,2 Prozent.

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt im Märkischen Kreis spiegelt den Fachkräftemangel. Noch seien 414 junge Frauen und Männer auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle bei der Berufsberatung gemeldet. Zugleich, hieß es, seien noch 1.352 betriebliche Ausbildungsplätze unbesetzt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Balve