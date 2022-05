Balve: Auffahrunfall verdirbt Laune vor Musical-Premiere

Balve. Es sollte ein schöner Musical-Abend werden. Doch dann kam es vor der Balver Höhle für drei Personen anders. Eine Frau wurde gar verletzt.

Bei einem Auffahrunfall am Freitagabend in Höhe Balver Höhle ist eine 24-jährige Frau leicht verletzt worden. Eine 59-jährige Balverin befuhr nach Angaben der Polizei vom Sonntag mit ihrem Pkw die Straße „Helle“ in Richtung Balve. Aufgrund eines abbiegenden Fahrzeugs kam es an der Einmündung zur Balver Höhle zu einem Rückstau. Die Pkw-Fahrerin bemerkte dies zu spät. Sie fuhr einem 26-jährigen Mendener auf. Dadurch wurde dieser Pkw auf einen weiteren Pkw eines 28-jährigen Bochumers aufgeschoben. Der Sachschaden wurde mit 4700 Euro angegeben. Hierbei wurde dessen 24-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Am Freitagabend um 19.30 Uhr feierte der „Musical-Zauber“ in der Balver Höhle Premiere.

Die Polizei sucht Zeugen für den Unfall, Telefon 02373-9099-0.

